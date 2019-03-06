تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-06 12:42:03 المنخفض الأخير رفع معدل الأمطار إلى 113% في الضفة |  2019-03-06 12:25:55 فيديو -فريج خلال بحث شطب عوتمسا يهوديت:يريدون ادخال حثالات العنصريين للكنيست على السجاد الأحمر |  2019-03-06 11:07:22 فيديو وصور - الوزير درعي يزور ام الفحم وسط استنفار أمني |  2019-03-06 11:03:04 مصرع الطفلين الشقيقين وائل (4 سنوات) وملاك الرجبي (عام ونصف) اثر حريق شب في منزل بالخليل فجر اليوم |  2019-03-06 11:15:23 كارفاخال يغالب الدموع.. ويصف الموسم بـ"كلمة فاحشة" |  2019-03-06 10:24:50 الكسواني:باب الرحمة سيبقى مفتوحا والاعتقالات لن تخيفنا |  2019-03-06 10:02:44 تركيا:نحن البلد المسلم الوحيد القادر على الدفاع عن القدس |  2019-03-06 09:44:29 صحيفة: ترامب يكذب 22 مرة يوميا بشكل وسطي! |  2019-03-06 09:42:46 الكاكاو يساعد مرضى التصلب المتعدد التغلب على الإرهاق |  2019-03-06 09:41:26 هالك البرازيلي متحديا هالك الإيراني: سأفصل رأسك |  2019-03-06 09:29:02 المستشفى الانجليزي ينقذ شابا تعرض للطعن في القلب |  2019-03-06 08:40:41 صور - خط عبارات ضد زيارة الوزير درعي لام الفحم اليوم ومقاطعة انتخابات الكنيست واعتقال شاب وفتاة |  2019-03-06 08:20:26 6 دول في العالم فقط تساوي بين الرجل والمرأة |  2019-03-06 08:17:09 اصابات متوسطة اثر حادث وانقلاب سيارة بين طمرة وعبلين |  2019-03-06 08:16:04 مصرع طفلة واصابة شقيقيها جراء حريق منزل في الخليل |

الرئيسية | ميمعة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

جلب أسد ولبؤة إلى منزله ودخل عرينهما.. فقتل على الفور



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قتلت الشرطة التشيكية بالرصاص أسدا بعد أن هاجم بشراسة صاحبه الذي كان يربيه في قفص بمنزله فقتله، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.



وهاجم الأسد ميخال براسيك عندما دخل القفص الذي خصصه للأسد في حديقة منزله الواقع على بعد نحو 350 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة براغ. كما قتلت الشرطة لبؤة كانت داخل القفص.


وقالت لينكا يافوركوفا، المتحدثة باسم الشرطة التشيكية، الثلاثاء "لقي رجل يبلغ من العمر 33 عاما حتفه بعدما هاجمه أسده... واضطرت الشرطة لقتل الأسد ولبؤة حتى تتمكن من الوصول إلى الرجل الذي كان معهما داخل القفص".


وكان براسيك جلب الأسد واللبؤة من سلوفاكيا عام 2016، مما أثار ضجة في قريته جذبت حينئذ اهتمام وسائل الإعلام.


وأوضحت وسائل إعلام محلية أنه دعا جيرانه لزيارة حديقته ومشاهدة الأسد واللبؤة، لكنه لم يحصل مطلقا على تصريح بتربيتهما.




كلمات متعلقة

جلب, أسد, ولبؤة, إلى, منزله, ودخل, عرينهما.., فقتل, على, الفور,

تابعونــا

فبديو - بوغاتي - السيارة السوداء الأغلى في العالم فبديو - بوغاتي - السيارة السوداء الأغلى في العالم 2019-03-06 | 12:34:12

كشفت شركة "بوغاتي" في معرض جنيف الأخير عن سيارتها الرياضية الجديدة "La Voiture Noire"،...

شبان ينقذون طفلا سقط من تلفريك في كندا! شبان ينقذون طفلا سقط من تلفريك في كندا! 2019-03-06 | 09:45:59

انتشر على شبكة الإنترنت فيديو يحبس الأنفاس لسقوط طفل في الـ 8 من عمره من مقعده في...

هالك البرازيلي متحديا هالك الإيراني: سأفصل رأسك هالك البرازيلي متحديا هالك الإيراني: سأفصل رأسك 2019-03-06 | 09:41:26

تلقى العملاق الإيراني سجاد غريبي المعروف باسم هالك، تحديا من قبل البرازيلي...

6 دول في العالم فقط تساوي بين الرجل والمرأة 6 دول في العالم فقط تساوي بين الرجل والمرأة 2019-03-06 | 08:20:26

كشف تقرير حديث للبنك الدولي، أن 6 دول فقط في العالم هي التي تكفل حقوقا متساوية...

أبرز ما سيميز ساعات "آبل" القادمة أبرز ما سيميز ساعات "آبل" القادمة 2019-03-05 | 15:50:56

تعتزم شركة آبل إطلاق جيلها الخامس من ساعات "Apple Watch" بمواصفات تجعلها تحتل صدارة...

الكشف عن بعض مواصفات "OnePlus 7" المنتظر الكشف عن بعض مواصفات "OnePlus 7" المنتظر 2019-03-05 | 14:50:33

استعرض موقع "Pricebaba" المتخصص بشؤون التقنية شريط فيديو يظهر الجيل السابع من هواتف...

كيف تفعّل ميزة "الظلام" السرية في "فيسبوك"؟ كيف تفعّل ميزة "الظلام" السرية في "فيسبوك"؟ 2019-03-05 | 14:15:49

أطلق "فيسبوك" ميزة جديدة في تطبيق "مسنجر" تخفف من عبء الدردشة مع الأصدقاء لفترات...

أم متفانية ترضع طفلها وتنقذ جروا في الوقت نفسه! صور أم متفانية ترضع طفلها وتنقذ جروا في الوقت نفسه! صور 2019-03-05 | 12:28:19

نشرت مواطنة أمريكية صورا لها وهي تحاول إنقاذ جرو من تحت سيارة بينما ترضع ابنها...

كيف تتجنب تجسس هاتفك الذكي عليك؟ كيف تتجنب تجسس هاتفك الذكي عليك؟ 2019-03-05 | 10:16:47

نستخدم العديد من التطبيقات دون تفكير في الأسئلة التي تطرحها علينا، بينما نجيب...

الى عشاق الشوكولاتة.. تذوق واحصل على راتب! الى عشاق الشوكولاتة.. تذوق واحصل على راتب! 2019-03-05 | 08:17:37

فرصة جديدة يمكن وصفها بفرصة العمر، باتت متاحة لعشاق الشوكولاتة، والأهم أنها...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids صقايل ورشة بناء انهيار طيرة الكرمل عمال علقوا تحتها رافعات حادث عمل عمال عرب ركام افراج معتقلين ثلاثة كفر كنا شجار مع الشرطة اعتقال عامل من فلسطيني الضفةشجار طعن اطلاق نار اصابات قرية كفر ياسيف الشرطة اسعاف مستشفى شمعون جابسو السجن لمدة 100 يوم يغادر الافراج اطلاق سراح نتسيرت عيليت سابقااصابة متوسطة لطفل من سخنين سقط عليه تلفاز مستشفى نهاريا اصابة مسن تعرض حادث دهس منطقة الخانوق مدينة الناصرة مستشفى رمبام شرطة سيارةبث مباشر ريال مدريد مباشر الدوري الاسباني مباشر الدوري الاسباني بث مباشر ريال مدريد مباريات يلا شوت مباشر كورة اون لاين مشاركة واسعة يوم البر مدرسة ثانوية الكبير قرية طلاب ادارة ادانة مين صنوبر كفر ياسيف جبهة لنصرة سوريا نضمام تدريبات سلاح انفاق كرمل اصابات 30 حافلة حيفا اسعاف شرطة ركاب شاحنة تصادم انتحال شخصية محامي عرابة مدينة اعتقال شاب سخنين القدس مبالغ مختلفة علي زيدان ترفض العليا المحكمة كفر مندا ترشح رئاسة انتخابات شابة الناصرة اطلاق نار المحطة ’ المركزية العفولة طعن شابين يهوديين . اسراء زيدان . عابدالغاء اضراب المدارس السلطات الدرزية الشركسية انتظام الدراسةجتدي اشتبه وجود مشتبه سكين اطلاق نار القطار الخفيف حيفا
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com