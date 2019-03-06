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الكسواني:باب الرحمة سيبقى مفتوحا والاعتقالات لن تخيفنا



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اعتبر الشيخ عمر الكسواني مدير المسجد الأقصى، اعتقال حراس المسجد اعتداء على دائرة الأوقاف الإسلامية والوصاية الهاشمية.



وقال الشيخ الكسواني أن الاعتقال اليومي للحراس لأنهم يقومون بفتح مصلى باب الرحمة، هو إجراء مرفوض يهدف ارهابهم من جهة ولتفريغ المسجد من موظفيه وحراسه من جهة ثانية، مؤكدا أن الحراس يقومون بدورهم وواجباهم.


وأوضح الشيخ الكسواني أن دائرة الأوقاف الإسلامية تقوم بدورها بمتابعة قضايا جميع الحراس الذين يعتقلوا أو يبعدوا، ويتم التواصل مع طواقم المحامين ووزارتي الخارجية والأوقاف الأردنية والسفارة، فالحراس ليسوا وحدهم ولن يستفرد بهم الاحتلال.


وأكد الشيخ الكسواني "رغم الاعتقال اليومي للحارس الذي يفتح مصلى باب الرحمة، فإننا نؤكد على قرار مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس، بأن المصلى سيبقى مفتوحا وحجج الاحتلال لمحاولة إغلاقه هي حجج واهية لا أساس لها".




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