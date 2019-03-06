تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-06 10:24:50 الكسواني:باب الرحمة سيبقى مفتوحا والاعتقالات لن تخيفنا |  2019-03-06 10:02:44 تركيا:نحن البلد المسلم الوحيد القادر على الدفاع عن القدس |  2019-03-06 09:44:29 صحيفة: ترامب يكذب 22 مرة يوميا بشكل وسطي! |  2019-03-06 09:42:46 الكاكاو يساعد مرضى التصلب المتعدد التغلب على الإرهاق |  2019-03-06 09:41:26 هالك البرازيلي متحديا هالك الإيراني: سأفصل رأسك |  2019-03-06 09:29:02 المستشفى الانجليزي ينقذ شابا تعرض للطعن في القلب |  2019-03-06 08:40:41 صور - خط عبارات ضد زيارة الوزير درعي لام الفحم اليوم ومقاطعة انتخابات الكنيست واعتقال شاب وفتاة |  2019-03-06 08:20:26 6 دول في العالم فقط تساوي بين الرجل والمرأة |  2019-03-06 08:17:09 اصابات متوسطة اثر حادث وانقلاب سيارة بين طمرة وعبلين |  2019-03-06 08:16:04 مصرع طفلة واصابة شقيقيها جراء حريق منزل في الخليل |  2019-03-06 06:12:40 مجلس الأوقاف يرفض مهلة إسرائيل لإغلاق "باب الرحمة" في الأقصى |  2019-03-06 06:00:27 الطقس - شديد البرودة ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة |  2019-03-05 23:52:46 بالصور:ريال مدريد يودع دوري الابطال بعد خسارة مذله امام اياكس |  2019-03-05 23:09:52 طائرات الجيش الاسرائيلي تهاجم قطاع غزة |  2019-03-05 21:04:52 السلفات كيت وميغان تظهران في نفس البرنامج لأول مرة منذ عيد الميلاد |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

تركيا:نحن البلد المسلم الوحيد القادر على الدفاع عن القدس



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



 أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن تركيا هي البلد المسلم الوحيد القادر على الدفاع عن مدينة القدس، والمقدسات فيها.




وقال تشاووش أوغلو، في مقاطعة أكري الشرقية، "هل هناك بلد، عدا تركيا، قادر على الدفاع عن القدس؟.. الجميع خائف من الولايات المتحدة وإسرائيل، أنا أتحدث عن المسلمين في أمريكا.. تركيا هي البلد الوحيد القادر على اتخاذ مثل هكذا مواقف صعبة".


وأضاف، "هناك أيضا، عدد من البلدان العربية، خائفة من الولايات المتحدة، وتقوم بالضغط على الأردن وفلسطين لكي لا يرفعوا أصواتهم أكثر من اللازم"، مشيرا إلى أن هؤلاء سينسون القدس والقضايا المصيرية الأخرى.


وأشار وزير الخارجية التركي، إلى أن بلاده تستخدم عملتها الوطنية في التعاملات التجارية مع روسيا وإيران، بهدف تقليل الاعتماد على الدولار واليورو في هذا الشأن.


وشدد تشاووش أوغلو، على أن حكومة بلاده، تراعي حقوق الأقليات المختلفة على أراضيها ومن بينهم الأكراد والبوسنيون.




كلمات متعلقة

تركيا:نحن, البلد, المسلم, الوحيد, القادر, على, الدفاع, عن, القدس,

تابعونــا

الكسواني:باب الرحمة سيبقى مفتوحا والاعتقالات لن تخيفنا الكسواني:باب الرحمة سيبقى مفتوحا والاعتقالات لن تخيفنا 2019-03-06 | 10:24:50

اعتبر الشيخ عمر الكسواني مدير المسجد الأقصى، اعتقال حراس المسجد اعتداء على دائرة...

المستشفى الانجليزي ينقذ شابا تعرض للطعن في القلب المستشفى الانجليزي ينقذ شابا تعرض للطعن في القلب 2019-03-06 | 09:29:02

المستشفى الانجليزي ينقذ الشاب ربيع زيود الذي تعرض لطعن بالسكين في القلب اثر شجار...

صور - خط عبارات ضد زيارة الوزير درعي لام الفحم اليوم ومقاطعة انتخابات الكنيست واعتقال شاب وفتاة صور - خط عبارات ضد زيارة الوزير درعي لام الفحم اليوم ومقاطعة انتخابات الكنيست واعتقال شاب وفتاة 2019-03-06 | 08:40:41

اليوم سيحل الوزي درعي ضيفاً على مدينة ام الفحم وبالتحديد في المركز الجماهيري ،...

اصابات متوسطة اثر حادث وانقلاب سيارة بين طمرة وعبلين اصابات متوسطة اثر حادث وانقلاب سيارة بين طمرة وعبلين 2019-03-06 | 08:17:09

اسفر حادث طرق ذاتي واتقلاب سيارة في منطقة مفتوحة بين طمرة وعبلين صباح اليوم...

مصرع طفلة واصابة شقيقيها جراء حريق منزل في الخليل مصرع طفلة واصابة شقيقيها جراء حريق منزل في الخليل 2019-03-06 | 08:16:04

لقيت طفلة مصرعها واصيب اثنان من اشقائها، الليلة، نتيجة حريق اندلع داخل منزلهم في...

مجلس الأوقاف يرفض مهلة إسرائيل لإغلاق "باب الرحمة" في الأقصى مجلس الأوقاف يرفض مهلة إسرائيل لإغلاق "باب الرحمة" في الأقصى 2019-03-06 | 06:12:40

أعلن مجلس الأوقاف الإسلامية المسؤول عن إدارة المسجد الأقصى في القدس، أنه لن يمتثل...

الطقس - شديد البرودة ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة الطقس - شديد البرودة ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة 2019-03-06 | 06:00:27

يكون الطقس اليوم الأربعاء غائماً جزئياً وبارداً إلى شديد البرودة ولا يطرأ تغير...

طائرات الجيش الاسرائيلي تهاجم قطاع غزة طائرات الجيش الاسرائيلي تهاجم قطاع غزة 2019-03-05 | 23:09:52

شنت طائرات الجيش الاسرائيلي هجمات جديدة الليلة على قطاع غزة بحجة الرد على تظاهرات...

السلفات كيت وميغان تظهران في نفس البرنامج لأول مرة منذ عيد الميلاد السلفات كيت وميغان تظهران في نفس البرنامج لأول مرة منذ عيد الميلاد 2019-03-05 | 21:04:52

السلفات كيت وميغان تظهران في نفس البرنامج لأول مرة منذ عيد الميلاد في حفل نظمته...

الأمم المتحدة ترفض نشر "القائمة السوداء" للمستوطنات الأمم المتحدة ترفض نشر "القائمة السوداء" للمستوطنات 2019-03-05 | 19:43:10

أعلنت المفوضة السامية الجديدة لحقوق الانسان بالأمم المتحدة ميشيل باشيليه عن...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids وسيم خطبا قرية الرينة اتهام لائحة محكمة تأييد تنظيم داعش الارهابي فيسبوك نشر منشورات أروما شكوك منتج شبهات ليستيريا أروما اسرائيل جوز الهند ليستيريا خالد حازم . سفاعمرو فقدان اثاره الشرطة تناشد الاهالي المساعدة عمليات وراء أيمن رحمن حلبي يركا مصرع وفاة متأثرا جراحه جراء حريق شب في منزله قبل اسبوعين الرينة ام الغنم داعش تنظيم سوريا تنفيذ عملية مفرق مسكنة جولاني قائد لواء الشمال شرطة زيارة عرابة دير حنا مدينة قرية عنف مشاكل زيارة تفقدية تمديد اعتقال سلمان عامر رئيس مجلس محلي جولس قتل منير نبواني اطلاق نار محكمة زيارة اضرحة شهداء يوم الارض الخالد سخنين عرابة البطوف الطيبة كفر كنا مواطنون عالقون ايلات الجنوب فيضانات سيول الشمال المثلث خديجة ابو غزالة محاجنة ام الفحم اعتقالات اطلاق نار حريق سيارة مشتبهون مصادرة 2 طن لحوم غير صالحة للاستهلام الادمي ام الفحم الشرطة ابراهيم ابو مديغم مصرع غرق اشكلون رهط تشييع جثمان المقبرةتسامح تعفو عائلة المرحوم المشتبه بقتل ابنهم محمود جبارين ام الفحم طعن وكر مخدرات قرية البقيعة اعداد تجهيز كمية اعتقال شاب الشرطة دهس راكب دراجة هوائية مصرع مقتل حادث ضرب هرب طرق اسعاف شرطة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com