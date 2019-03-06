تركيا:نحن, البلد, المسلم, الوحيد, القادر, على, الدفاع, عن, القدس,

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اعتبر الشيخ عمر الكسواني مدير المسجد الأقصى، اعتقال حراس المسجد اعتداء على دائرة...
المستشفى الانجليزي ينقذ الشاب ربيع زيود الذي تعرض لطعن بالسكين في القلب اثر شجار...
اليوم سيحل الوزي درعي ضيفاً على مدينة ام الفحم وبالتحديد في المركز الجماهيري ،...
اسفر حادث طرق ذاتي واتقلاب سيارة في منطقة مفتوحة بين طمرة وعبلين صباح اليوم...
لقيت طفلة مصرعها واصيب اثنان من اشقائها، الليلة، نتيجة حريق اندلع داخل منزلهم في...
أعلن مجلس الأوقاف الإسلامية المسؤول عن إدارة المسجد الأقصى في القدس، أنه لن يمتثل...
يكون الطقس اليوم الأربعاء غائماً جزئياً وبارداً إلى شديد البرودة ولا يطرأ تغير...
شنت طائرات الجيش الاسرائيلي هجمات جديدة الليلة على قطاع غزة بحجة الرد على تظاهرات...
السلفات كيت وميغان تظهران في نفس البرنامج لأول مرة منذ عيد الميلاد في حفل نظمته...
أعلنت المفوضة السامية الجديدة لحقوق الانسان بالأمم المتحدة ميشيل باشيليه عن...