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كيف سيرد رونالدو على إهانة بيريز؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أضحت الفرصة مواتية الآن لكريستيانو رونالدو ليرد الصاع صاعين لرئيس فريقه السابق الريال، الذي تخلي عنه مقابل مبلغ يمكن اعتباره زهيدا مقارنة بالألقاب التي جلبها الدون لخزائن النادي.



رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، لم يكتف بإجبار رونالدو على الرحيل عن النادي الملكي برفضه تمديد عقده وزيادة راتبه، بل أهانه عندما قال له بالحرف الواحد: "أجلب لنا 100 مليون يورو وبإمكانك الرحيل".


رونالدو استجاب لرغبة بيريز وجلب له أكثر من 100 مليون يورو (112 تقريبا)، ليشد الرحال إلى يوفنتوس، ويتحول بعدها الريال إلى فريق مهلهل ومنهار، لاحول ولا قوة له بدون نجمه البرتغالي.




واتضح ذلك بعد خروج الفريق الملكي أمس بشكل مهين من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة المذلة على أرضه أمام أياكس أمستردام (1-4)، وربما تزداد أوجاع جماهير الريال وتسوء أحوال بيريز، إذا تراقص رونالدو في ملعب تورينو، الأربعاء المقبل، وانتشل يوفنتوس من كمين أتلتيكو مدريد، وقاده لحجز بطاقة التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.


مهمة رونالدو ورفاقه لن تكون سهلة أمام الأتلتيكو، لكن "الدون" عود مشجعيه ومنتقديه في السنوات القليلة الماضية على التوهج والظهور في اللحظات الحساسة وفي المباريات الحاسمة، خاصة في بطولته المفضلة دوري الأبطال، التي يعتبر هدافها التاريخي، والأكثر من توج بها برصيد 5 ألقاب.




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