كيف, سيرد, رونالدو, على, إهانة, بيريز؟,

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حرص النجم الإسباني سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، على مؤازرة فريقه من المدرجات في...
حقق أياكس أمستردام انتصارا عريضا على ريال مدريد، بنتيجة (4-1) بإياب ثمن نهائي دوري...
كشف تقرير صحفي إسباني، أن ريال مدريد أعاد فتح ملف التعاقد مع البرازيلي نيمار دا...
قبيل مباراة فريقه المرتقبة مع أياكس أمستردام الهولندي في إياب ثمن نهائي دوري...
كشفت شركة "بوغاتي" لصناعة السيارات عن أحدث منتجاتها في معرض جنيف للسيارات 2019، لكن...
تشهد الملاعب الأوروبية اليوم وغدا 4 مباريات في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال...
تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم في الساعة الـ11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، صوب...
وجه وكيل أعمال اللاعب الويلزي غاريث بيل انتقادات لاذعة لمشجعي ريال مدريد، معتبرا...
اعتبر الكرواتي صانع ألعاب فريق ريال مدريد الإسباني، لوكا مودريتش، أنه من "شبه...
أثار الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، الجدل...