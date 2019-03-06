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شبان ينقذون طفلا سقط من تلفريك في كندا!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



انتشر على شبكة الإنترنت فيديو يحبس الأنفاس لسقوط طفل في الـ 8 من عمره من مقعده في التلفريك في منتجع شتوي بكندا.



وذكرت صحيفة ميرور، أن الحادث وقع في منتجع "غراوس ماونتينغ" بالقرب من مدينة فانكوفر الكندية، حيث يظهر فيديو صوره شاهد عيان انزلاق طفل يبلغ من العمر 8 سنوات من مقعد التلفريك الجبلي، حيث كان بجانب والده الذي يمسك أيضا بأخته البالغة من العمر 3 سنوات.


وتظهر المشاهد الأولى تمسك الوالد برسغ ابنه الذي خرج جسده من المقعد كاملا على ارتفاع 6 أمتار عن الأرض، كما يبين الفيديو محاولة الأب انقاذ طفله لكنه لم يستطع لأنه كان يمسك بيده الأخرى ابنته الصغرى.


وبينما كان الكبار يراقبون المشهد الخطير بذهول، تحلقت مجموعة من الأطفال واليافعين تحت الطفل المعلق بين السماء والأرض، وحملوا شبكة إنقاذ من ابتكارهم، وقفوا بها تحت الطفل المعلق وأقنعوه بترك يد والده والقفز ليلتقطوه بشبكتهم.


وقال اليافع جوشوا ريفينسبيرغين الذي ساعد في إنقاذ الطفل: "كان هناك أشخاص كبار، لكنهم وقفوا فقط وهم ينظرون إلى الطفل، ولا يعرفون ماذا يفعلون".


ونجا الطفل في نهاية الأمر بفضل الأبطال الصغار، ورغم عدم وجود أي إصابات، أرسل الطفل إلى المستشفى للتأكد من سلامته.




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