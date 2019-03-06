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الكاكاو يساعد مرضى التصلب المتعدد التغلب على الإرهاق



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



توصلت دراسة حديثة إلى أن شرب كوب من الكاكاو مرة واحدة في اليوم، قد يساعد المصابين بالتصلب المتعدد في معركتهم ضد المرض.



ووجد الباحثون في جامعة أوكسفورد بروكس، أن المرضى الذين تناولوا مشروبات الكاكاو الغنية بالفلافونويد كل يوم، ولمدة ستة أسابيع، أفادوا بشعورهم بتعب وألم أقل.


ويعتقد الباحثون أن هذا يرجع إلى أن مركبات الفلافونويد الموجودة في الكاكاو لها خصائص مضادة للالتهاب.


وشملت الدراسة التي نشرت في مجلة "BMJ Journal of Neurology Neurosurgery and Psychiatry"، نحو 40 مريضا تم تشخيصهم مؤخرا بأنهم يعانون من الانتكاس المتكرر لمرض التصلب العصبي المتعدد والإرهاق.


وقسم الباحثون المشاركين إلى مجموعتين، حيث حصل المرضى في المجموعة الأولى على مسحوق الكاكاو عالي الفلافونويد، مختلط مع حليب أرز ساخن كل يوم لمدة ستة أسابيع، فيما حصل المرضى في المجموعة الثانية على مشروب منخفض الفلافونويد للمدة نفسها.


وطلب من جميع المشاركين الانتظار 30 دقيقة قبل تناول أي دواء، وتم تقييم مستويات التعب لديهم يوميا قبل وبعد الحصول على المشروب، على مقياس يتراوح بين 1 إلى 10.


ووجد الباحثون أنه بعد ستة أسابيع، ظهر تحسن طفيف في الإرهاق لدى 11 من هؤلاء الذين يشربون الكاكاو ذي الفلافونويد المرتفع، مقارنة مع ثمانية من أولئك الذين حصلوا على المشروب منخفض الفلافونويد.


كما أن أولئك الذين يشربون الكاكاو عالي الفلافونويد كانوا أيضا قادرين على السير لمسافة أبعد من أولئك في المجموعة الثانية، خلال اختبار المشي لمدة ست دقائق.


وقال الباحثون إن النتائج التي توصلوا إليها تؤكد أن استخدام التدخلات الغذائية أمر يمكن أن يقدم فوائد على المدى الطويل لدعم السيطرة على التعب، من خلال تحسين القدرة على تحمل الإرهاق والمشي




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