المستشفى, الانجليزي, ينقذ, شابا, تعرض, للطعن, في, القلب,

المستشفى الانجليزي ينقذ الشاب ربيع زيود الذي تعرض لطعن بالسكين في القلب اثر شجار تمّ بين عائلتين في أحد أحياء الناصرة.بعد إجراء عملية جراحية خطيرة.رئيس بلدية الناصرة السيد علي سلام الذي تواجد على أثر الاصابة في المستشفى وتابع حالة المصاب أول بأول للاطمئنان عليه وفي نفس الوقت يتابع اصداء الخلاف الذي نشب ويعمل على تهدئة الأوضاع ومنع تفاقمها بين أطراف الخلاف.الأطباء الذين تابعوا حالة المصاب نجحوا في انقاذه و تمّ ارساله لمتابعة العلاج والمراقبة في مستشفى رمبام في حيفا.ومن هنا بإسم بلدية الناصرة ورئيسها تتقدم بالشكر والامتنان الى ادارة المستشفى الانجليزي ومديره الطبي د.فهد حكيم على تفانيهم في تقديم الخدمات واستعدادهم لحالات الطوارئ.ونرى في مستشفيات الناصرة الدرع الواقي لأهلنا الذين يتلقون الخدمات الطبية في حالات المرض و الطوارئ وتسعى البلدية الى تطويرها ودعمها وتحقيق كل ما يلزم لتبقى تقدم الخدمات للناصرة و منطقتها.ونتوجه الى أهلنا الأعزاء نبذ العنف و الجريمة والنزاعات وأن نطوق كل خلاف بأسرع وقت ممكن مثلما حصل في هذا الشجار الأخير حيث تفاعل ممثلي العائلتين مع توجهات رئيس البلدية بهذا الصدد ومنع بتواصله معهم وقف أي امتداد للشجار وتفاقمه.أملنا اليوم أن يتعافى المصاب سريعاً لكي يباشر رئيس البلدية ولجان الصلح عملهم بصدد اصلاح ذات البين بين العائلتين.وأن نوقف مسلسل متابعة الخلاف في ساحات المستشفيات على أثر أي نزاع فهناك حرمة لهذه الأماكن و لها دور مقدس ومهام جليلة تكون فيها مشغولة في انقاذ حياة مواطنين أبرياء.أننا نرى في مستشفيات المدينة أماكن لها حرمات علينا جميعاً إحترامها وتهيئة الظروف لها لكي تقوم بواجبها ازاء المدينة ومنطقتها.