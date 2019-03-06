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صور - خط عبارات ضد زيارة الوزير درعي لام الفحم اليوم ومقاطعة انتخابات الكنيست واعتقال شاب وفتاة



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اليوم سيحل الوزي درعي ضيفاً على مدينة ام الفحم وبالتحديد في المركز الجماهيري ، هذا وقام مجهولين بخط عبارات على جدران المدينة ضد زيارة الوزير درعي وضد انتخابات الكنيست وحرية الاسرى .



هذا وكانت قد قالت شرطة ام الفحم يوم امس بانها قامت بتوقيف شاب وفتاة من ام الفحم بعد ضبطهما متلبسان بخط عبارات على جدران المدينة




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