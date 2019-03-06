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خروج المئات من مدنيين ودواعش من الباغوز شرقي سوريا
2019-03-06 08:25:30
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خروج المئات من مدنيين ودواعش من الباغوز شرقي سوريا
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