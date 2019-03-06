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راموس ينشغل بتصوير فيلم وثائقي خلال مباراة أياكس



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



حرص النجم الإسباني سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، على مؤازرة فريقه من المدرجات في مباراة أياكس، التي انتهت بوداع الميرنجي لبطولة دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة بنتيجة (4/1) أمام الفريق الهولندي على ملعب "سانتياجو بيرنابيو". 


وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن الشركة المنتجة لفيلم راموس الوثائقي قررت تصوير ردود فعل قائد ريال مدريد في المدرجات لتكون ضمن مشاهد الفيلم.


وغاب راموس، عن المشاركة في مباراة الإياب بسبب عقوبة الإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث في مباراة الذهاب. 

وحرص راموس أيضا على مؤازرة اللاعبين قبل المباراة في غرف خلع الملابس، لكن يبدو أن مؤازرته لم تؤت ثمارها في النهاية. 

وودع ريال مدريد دوري الأبطال رغم الفوز ذهابا بنتيجة (2/1)، على ملعب "يوهان كرويف أرينا"، لكن فارق الأهداف النهائي كان في مصلحة الفريق الهولندي بنتيجة (5-3).




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