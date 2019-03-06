هند, صبري, تتحدى, بصورة, بدون, ماكياج,

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اطلق الفنان اللبناني وائل كفوري اغنية جديدة تحمل عنوان "ولاد الحرام" وذلك عبر...
مرة جديدة من المقرر أن يجتمع الفنان جورج وسوف مع الفنان زياد برجي من خلال أغنية...
بعد ظهور الممثل المصري محمد عادل إمام مفتول العضلات في صورة الاعلان الدعائي الأول...
أرسل الموزع أحمد إبراهيم – المتزوج حديثا من المطربة أنغام – ردًا لبرنامج “MBC...
شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور متابعيها مقطع فيديو نشرته على إحدى...
ترردت أنباء عن خضوع الفنانة اللبنانية نوال الزغبي لعملية منذ 18 عاما قامت خلالها...
أعلنت حلا الترك عن غضبها من تعليقات رواد السوشيال ميديا حول برنامجها الواقعي...
أحدثت مصممة الأزياء وزوجة الفنان المصري تامر حسني بسمة بوسيل موجة غضب بين...
بعد ان انتشرت اخبار تفيد ان النجمة التركية بيرين سات انفصلت عن زوجها الفنان كينان...
تداولت حسابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي منشوراً قيل إنّه تسريب فكرة برنامج...