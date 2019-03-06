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هند صبري تتحدى بصورة بدون ماكياج



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



فاجأت الفنانة التونسية هند صبري جمهورها بصورة حديثة لها، ظهرت فيها بإطلالة أثارت الانتقادات.



هند ظهرت في الصورة، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، مرتدية روب الاستحمام، وتضع المنشفة على رأسها، وعلى الرغم من ذلك ظهرت وهي تضع ماكياج كامل بلمسات الماكيير شريف تانيوس، وتزينت بالكثير من المجوهرات.


جمهور الفنانة التونسية عبروا عن استيائهم من إطلالتها، مؤكدين أنها إطلالة غير لائقة، كما أبدى البعض تعجبه من ظهورها بمكياج كامل ومجوهرات بالرغم من ارتدائها روب الاستحمام.


وكانت هند صبري قد نشرت مؤخرا صورة حديثة لها بالأبيض والأسود، كشفت عن خسارتها للكثير من الوزن الزائد، بعدسة المصورة عائشة الشرباوي، واستعرضت رشاقتها بإطلالة جريئة، من تنسيق الإستايلست ندى شلباية.


هند ارتدت فستان طويل مشقوق لأعلى الساق، مع فتحة صغيرة عند البطن، وله أكمام طويلة، وتركت شعرها منسدلا مع تمويجة بسيطة بأنامل مصفف الشعر رافيلو توما، وتزينت بمكياج بلمسات خبيرة التجميل سهى خوري.


يذكر أن الفنانة التونسية هند صبري تقوم حاليا بتصوير دورها في فيلم “الفيل الأزرق2” والذي يلعب بطولته الفنان كريم عبدالعزيز، والفنانة نيللي كريم.


وتجسد هند صبري خلال الفيلم شخصية إنسانة مضطربة نفسيًا، وتطارد بطل العمل كريم عبد العزيز، طوال الأحداث، ومن المقرر البدء في تصوير العمل قريبا استعدادا لعرضه في صيف 2019.




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