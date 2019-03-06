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اصابات متوسطة اثر حادث وانقلاب سيارة بين طمرة وعبلين



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اسفر حادث طرق ذاتي واتقلاب سيارة في منطقة مفتوحة بين طمرة وعبلين صباح اليوم الاربعاء عن إصابات متوسطه.


تم تقديم العلاج للمصابين ونقلهم للمستشفى لأستكمال العلاج مع نجمة داوود الحمراء فرع طمره .


شاكر إدريس-أدم مديكس




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