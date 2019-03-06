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مصرع طفلة واصابة شقيقيها جراء حريق منزل في الخليل



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لقيت طفلة مصرعها واصيب اثنان من اشقائها، الليلة، نتيجة حريق اندلع داخل منزلهم في البلدة القديمة بالخليل .




وافادت الشرطة الفلسطينية ان الطفلة تبلغ من العمر عام واحد ، فيما وصفت اصابة شقيقيها ما بين المتوسطة والخطيرة.




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