أعلن مجلس الأوقاف الإسلامية المسؤول عن إدارة المسجد الأقصى في القدس، أنه لن يمتثل لأمر محكمة إسرائيلية بإغلاق باب الرحمة، أحد أبواب الحرم المقدسي.

وأفادت منظمة "عير عميم" الإسرائيلية غير الحكومية في بيان أن محكمة إسرائيلية أمهلت هذا الأسبوع مجلس الأوقاف حتى العاشر من مارس لاتخاذ موقف بشأن إغلاق باب الرحمة.وفي غياب رد الأوقاف، من المتوقع أن تقرر المحكمة إغلاق الباب كما أمرت الشرطة الإسرائيلية رغم ردود الفعل القوية التي قد يثيرها مثل هذا القرار بين المسلمين، حسب المنظمة الإسرائيلية.وباب الرحمة مغلق منذ القرن الثاني عشر على الجانب المواجه للجزء الخارجي من الحرم المقدسي. لكن الجزء الداخلي منه بقي متاحا من الجانب المطل على الحرم حتى أمر القضاء الإسرائيلي بإغلاقه عام 2003، خلال الانتفاضة الثانية.