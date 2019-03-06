الطقس - شديد البرودة ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة

يكون الطقس اليوم الأربعاء غائماً جزئياً وبارداً إلى شديد البرودة ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والخميس، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً إلى شديد البرودة ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.ويكون الجو الجمعة غائماً جزئياً إلى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً فوق المرتفعات الجبلية معتدلا فوق بقية المناطق، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.