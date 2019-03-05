بالصور:ريال, مدريد, يودع, دوري, الابطال, بعد, خسارة, مذله, امام, اياكس,

حقق أياكس أمستردام انتصارا عريضا على ريال مدريد، بنتيجة (4-1) بإياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ليُطيح بحامل اللقب في آخر 3 مواسم على التوالي، ويتأهل لربع النهائي.

وسجل الأهداف لأياكس زياش في الدقيقة (7)، ونيريس (18)، وتاديتش (62)، وشوني (72)، بينما أسينسيو سجل هدف ريال مدريد الوحيد في الدقيقة 70.