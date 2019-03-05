بالصور:ريال, مدريد, يودع, دوري, الابطال, بعد, خسارة, مذله, امام, اياكس,

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كشف تقرير صحفي إسباني، أن ريال مدريد أعاد فتح ملف التعاقد مع البرازيلي نيمار دا...
قبيل مباراة فريقه المرتقبة مع أياكس أمستردام الهولندي في إياب ثمن نهائي دوري...
كشفت شركة "بوغاتي" لصناعة السيارات عن أحدث منتجاتها في معرض جنيف للسيارات 2019، لكن...
تشهد الملاعب الأوروبية اليوم وغدا 4 مباريات في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال...
تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم في الساعة الـ11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، صوب...
وجه وكيل أعمال اللاعب الويلزي غاريث بيل انتقادات لاذعة لمشجعي ريال مدريد، معتبرا...
اعتبر الكرواتي صانع ألعاب فريق ريال مدريد الإسباني، لوكا مودريتش، أنه من "شبه...
أثار الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، الجدل...
أعلن سانتياجو سولاري، المدير الفني لريال مدريد، القائمة التي ستخوض مواجهة أياكس...
ظهرت علامات الغضب على وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، خلال...