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طائرات الجيش الاسرائيلي تهاجم قطاع غزة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



شنت طائرات الجيش الاسرائيلي هجمات جديدة الليلة على قطاع غزة بحجة الرد على تظاهرات الشبان على الحدود .


وقصفت الطائرات موقعا للمقاومة في منطقة "نتساريم"وسط قطاع غزة.

وقال الجيش ان القصف ياتي ردا على اطلاق بالونات حارقة على مستوطنات غلاف غزة.
طائرات الجيش الاسرائيلي تهاجم قطاع غزة




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