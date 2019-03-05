طائرات, الجيش, الاسرائيلي, تهاجم, قطاع, غزة,

وقصفت الطائرات موقعا للمقاومة في منطقة "نتساريم"وسط قطاع غزة.وقال الجيش ان القصف ياتي ردا على اطلاق بالونات حارقة على مستوطنات غلاف غزة.

شنت طائرات الجيش الاسرائيلي هجمات جديدة الليلة على قطاع غزة بحجة الرد على تظاهرات الشبان على الحدود .

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