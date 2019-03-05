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الوداع الأخير لكارل لاغرفيلد



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جرى اليوم عرض أزياء شانيل لخريف وصيف 2019-2020 في باريس, حيث عرضت أخر مجموعة صممها الالماني الايقوني كارل لاغرفيلد لدار شانيل والذي توفي حديثا بعد اصابته بسرطان البنكرياس وعمره 85 عاما. 


مرضه وقع كالصاعقة عليه وعلى الشركة والمحبين كونه كان فخورا بستايل حياته الصحي. العارضات والجمهور وقفوا دقيقة صمت قبل بدء العرض وفي النهاية لم تستطع العارضات تمالك انفسهن واجهشن بالبكاء. الضيفات الشهيرات اللاتي حضرن لتقديم الاحترام الأخير للاغرفيلد كنّ اكثر من العارضات.




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