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السلفات كيت وميغان تظهران في نفس البرنامج لأول مرة منذ عيد الميلاد



  |   تصوير :afp   |   اضافة تعليق



السلفات كيت وميغان تظهران في نفس البرنامج لأول مرة منذ عيد الميلاد في حفل نظمته الملكة اليزابيث للاحتفال بمرور 50 عاما على تعيين ابنها ولي العهد الأمير تشارلز أميرا لويلز.  الظهور المشترك يجذب الأهتمام لأنه يحصل خلال اخبار عن خلافات بين السلفات. واضح من الصور ان كيت وميغان تعتمدان الابتعاد عن بعضهما ولا يوجد تفاعل بينهما.  





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