الأمم المتحدة ترفض نشر "القائمة السوداء" للمستوطنات

أعلنت المفوضة السامية الجديدة لحقوق الانسان بالأمم المتحدة ميشيل باشيليه عن تأجيل نشر "القائمة السوداء" للشركات الإسرائيلية والأجنبية التي تعمل في المستوطنات بالضفة الغربية وفي القدس الشرقية، وفقا لرسالة بعثها المفوضة الى سفير السنغال، الذي يشغل منصب رئيس مجلس حقوق الانسان بالوكالة. وحاول الفلسطينيون ودول عربية بتشكيل ضغوطات على المفوضة لنشر "القائمة السوداء" خلال اجتماع مجلس حقوق الانسان، الذي سيفتتح خلال الأيام القادمة في جنيف. وأشار مسؤولون إسرائيليون ان الولايات المتحدة وإسرائيل مارسوا ضغوطا ضد هذه الخطوة وطالبوا عدم نشر القائمة. وفي الرسالة التي بعثتها باشيليه قالت إنها منذ توليها المنصب في شهر كانون تشرين اول/سبتمبر الماضي، قامت بدراسة قضية "القائمة السوداء" وأضافت انني :" انا غير ملزمة لنشر القائمة ومكتبي سيولي اهتماما لانهاء دراسة الموضوع خلال الأشهر القادمة".وقال مسؤول إسرائيلي كبير في رده :"موقفنا منذ البداية قلنا ان هذه مبادرة ما كان يجب القيام بها بتاتا، ويجب دفنها. ومن الجيد ان يكون هذا بأقرب فرصة".