النائب, فريج:, لبنى, زعبي, قدمت, للمجتمع, اكثر, من, الوزيرة, المحرضة,

عقّب عضو الكنيست عيساوي فريج على دعوة وزيرة الثقافة ميري ريجف بإقالة مديرة الثقافة العربية في مفوضيّة خدمات الدولة في الوزارة، لبنى زعبي بالقول:" في بلادنا وفي فترة الشتاء بالتحديد تزداد الأمطار وفي الصيف تزداد الحرارة، اما في موسم الانتخابات فتزداد العنصرية والكراهية ويُهاجم العربي اذا كان يحمل فكراً نيراً وصاحب انتماء واعتزاز به".

واضاف النائب فريج يقول:"ريجف، وزيرة من العدم، لم تقدم للدولة سوى التفاهات، ولم تقدم للعالم سوى العنصرية، اما لبنى زعبي فقد قدمت للمجتمع من موقعها اكثر بكثير من الوزيرة المحرضة".وانهى النائب فريج يقول:"الولاء الثقافي الذي تريده ريجف يدل على خطورة وجود هؤلاء في مناصب حكومية، ولذلك وجب علينا انهاء ايامهم في هذه المناصب وعدم عودتهم اليها في المستقبل".