النائب, فريج:, لبنى, زعبي, قدمت, للمجتمع, اكثر, من, الوزيرة, المحرضة,

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أعلنت المفوضة السامية الجديدة لحقوق الانسان بالأمم المتحدة ميشيل باشيليه عن...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أنه تم اعتقال شاب يبلغ من العمر 21...
حلّ ايلي كوهين - وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة ضيفا على قرية بسمة طبعون، حيث كان...
بعد خمسة أيام من قرار النائب العام الإسرائيلي افيحاي ماندلبليت تقديم تهم لرئيس...
تشهد منطقة المثلث الجنوبي مساء اليوم اجواء ماطرة وعاصفة مما ادى الى فيضانات وغرق...
عقد وفد مُصَغَّر يمثل اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد,...
تشهد منطقة جنوب البلاد منذ ساعات ظهر اليوم الثلاثاء اجواء ماطرة وعواصف . وافيد...
تمكن طاقم طبي بقسم جراحة الأعصاب بمجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، من إجراء عملية...
استولى مستوطنون، اليوم الثلاثاء، على عقار لعائلة مقدسية في طريق القادسية عقبة...
عقّب النائب ايمن عودة رئيس قائمة الجبهة والعربية للتغيير على دعوة وزيرة الثقافة...