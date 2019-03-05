اعتقال, شاب, من, عرابة, بشبهة, سرقة, سلاح, مراقب, سلطة, حماية, البيئة, والاعتداء, عليه,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أنه تم اعتقال شاب يبلغ من العمر 21 عاماً من سكان مدينة عرابة بشبهة الاعتداء على مراقب لسلطة حماية البيئة وسرقة سلاحه خلال قطف نبتة العكوب في منطقة هضبة الجولان .

وأضاف البيان ان المراقب لاحظ وجود سيارتين اثاروا الشبهات في منطقة محمية فيها نبتة العكوب قرب مستوطنة انيعام في هضبة الجولان , المراقب اوقف السيارتين حيث نزل من الشرطة شاب 21 عاماً من عرابة وقام بالاعتداء على المراقب وسرق سلاحه وقام بتهديده بواسطته وهرب من المكان .الشرطة هرعت للمكان ونصبت حواجز وقاموا بايقاف السيارة التي كان سائقها يقود بطريقة متهورة وقاموا رجال الشرطة باعتقال السائق(36عاماً) والمشتبه(21عاماً) وشقيقته(25عاما) وتم تمديد اعتقالهم لاستكمال التحقيق حتى يوم الجمعة 08-03-2019 .