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ضحايا سولاري يمهدون طريق نيمار إلى ريال مدريد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف تقرير صحفي إسباني، أن ريال مدريد أعاد فتح ملف التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، في الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقًا لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، فإن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد ينوي التضحية بأكثر من لاعب في صفوف الملكي، لتمويل صفقة نيمار.
وضمت قائمة الضحايا، الويلزي جاريث بيل، والإسباني إيسكو والبرازيلي مارسيلو، والثلاثي ليس في حسابات الأرجنتيني سانتياجو سولاري، مدرب الميرنجي، وكثيرًا ما وضعه هذا الموسم على مقاعد البدلاء.
وأوضحت الصحيفة أن بيريز قد يضحى أيضًا بالألماني توني كروس، ولكن في حالة قدوم عرض ضخم للتعاقد معه.
وكان نيمار فتح الباب مؤخرًا أمام ريال مدريد للسعي مجددًا نحو التعاقد معه، وذلك عن طريق التصريح بأن الميرنجي هو واحد من أكبر الأندية في العالم، وأي لاعب يرغب في الانضمام إليه.
وأوضح نيمار أنه يشعر بسعادة بالغة مع سان جيرمان، ولكن لا أحد يعرف ماذا سيحدث في المستقبل، مما ترك مساحة لإمكانية رحيله عن باريس في الصيف المقبل.
وكان نيمار، بطل الميركاتو الصيفي عام 2017، بعدما قرر الرحيل عن برشلونة صوب باريس سان جيرمان، مقابل دفع قيمة الشرط الجزائي 222 مليون يورو.
ضحايا سولاري يمهدون طريق نيمار إلى ريال مدريد




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