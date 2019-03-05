تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-05 19:43:10 الأمم المتحدة ترفض نشر "القائمة السوداء" للمستوطنات |  2019-03-05 19:42:00 النائب فريج: لبنى زعبي قدمت للمجتمع اكثر من الوزيرة المحرضة |  2019-03-05 19:33:28 اعتقال شاب من عرابة بشبهة سرقة سلاح مراقب سلطة حماية البيئة والاعتداء عليه |  2019-03-05 17:42:13 وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة في ضيافة مجلس بسمة طبعون ويعد بايجاد حلول للأزواج الشابة |  2019-03-05 17:38:44 استطلاع انتخابي: كتلة أحزاب اليمين الإسرائيلي تحظى بالأكثرية |  2019-03-05 17:36:34 ضحايا سولاري يمهدون طريق نيمار إلى ريال مدريد |  2019-03-05 17:33:08 فيضانات وغرق سيارات في منطقة المثلث الجنوبي بسبب الأمطار |  2019-03-05 17:30:18 اللجنة القطرية تطالب ببلورة خطة إقتصادية جديدة للمجتمع العربي |  2019-03-05 15:52:06 الاتحاد الأوروبي: لن ننقل أياً من مقراتنا للقدس الشرقية |  2019-03-05 15:50:56 فيديو وصور - فيضانات في الجنوب وغرق شوارع وسيارات في بئر السبع بفعل الامطار الغزيرة |  2019-03-05 14:55:36 الوفد المصري يجتمع بقيادة حماس |  2019-03-05 14:55:07 أطباء يستخرجون "مقصًا" من رأس طفلة بمجمع الشفاء الطبي بغزة |  2019-03-05 14:50:09 أغلى سيارة في تاريخ البشرية من بوغرت - 12 مليون دولار |  2019-03-05 14:03:24 5 قتلى وإصابة العشرات في حادث طرق أليم بمصر |  2019-03-05 14:01:45 اليابان تدعم "الأونروا" في سوريا ولبنان بـ7 ملايين دولار إضافية |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

فيضانات وغرق سيارات في منطقة المثلث الجنوبي بسبب الأمطار



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



تشهد منطقة المثلث الجنوبي مساء اليوم  اجواء ماطرة وعاصفة مما ادى الى فيضانات وغرق سيارات في مدينة الطيبة ومدينة قلنسوة .

طواقم الانقاذ والمواطنين باشروا العمل على مساعدة العالقين علماً ان المياه تسببت بغرق بعض الشوارع.




كلمات متعلقة

فيضانات, وغرق, سيارات, في, منطقة, المثلث, الجنوبي, بسبب, الأمطار,

تابعونــا

الأمم المتحدة ترفض نشر "القائمة السوداء" للمستوطنات الأمم المتحدة ترفض نشر "القائمة السوداء" للمستوطنات 2019-03-05 | 19:43:10

أعلنت المفوضة السامية الجديدة لحقوق الانسان بالأمم المتحدة ميشيل باشيليه عن...

النائب فريج: لبنى زعبي قدمت للمجتمع اكثر من الوزيرة المحرضة النائب فريج: لبنى زعبي قدمت للمجتمع اكثر من الوزيرة المحرضة 2019-03-05 | 19:42:00

عقّب عضو الكنيست عيساوي فريج على دعوة وزيرة الثقافة ميري ريجف بإقالة مديرة...

اعتقال شاب من عرابة بشبهة سرقة سلاح مراقب سلطة حماية البيئة والاعتداء عليه اعتقال شاب من عرابة بشبهة سرقة سلاح مراقب سلطة حماية البيئة والاعتداء عليه 2019-03-05 | 19:33:28

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أنه تم اعتقال شاب يبلغ من العمر 21...

وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة في ضيافة مجلس بسمة طبعون ويعد بايجاد حلول للأزواج الشابة وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة في ضيافة مجلس بسمة طبعون ويعد بايجاد حلول للأزواج الشابة 2019-03-05 | 17:42:13

حلّ ايلي كوهين - وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة ضيفا على قرية بسمة طبعون، حيث كان...

استطلاع انتخابي: كتلة أحزاب اليمين الإسرائيلي تحظى بالأكثرية استطلاع انتخابي: كتلة أحزاب اليمين الإسرائيلي تحظى بالأكثرية 2019-03-05 | 17:38:44

بعد خمسة أيام من قرار النائب العام الإسرائيلي افيحاي ماندلبليت تقديم تهم لرئيس...

اللجنة القطرية تطالب ببلورة خطة إقتصادية جديدة للمجتمع العربي اللجنة القطرية تطالب ببلورة خطة إقتصادية جديدة للمجتمع العربي 2019-03-05 | 17:30:18

عقد وفد مُصَغَّر يمثل اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد,...

فيديو وصور - فيضانات في الجنوب وغرق شوارع وسيارات في بئر السبع بفعل الامطار الغزيرة فيديو وصور - فيضانات في الجنوب وغرق شوارع وسيارات في بئر السبع بفعل الامطار الغزيرة 2019-03-05 | 15:50:56

تشهد منطقة جنوب البلاد منذ ساعات ظهر اليوم الثلاثاء اجواء ماطرة وعواصف . وافيد...

أطباء يستخرجون "مقصًا" من رأس طفلة بمجمع الشفاء الطبي بغزة أطباء يستخرجون "مقصًا" من رأس طفلة بمجمع الشفاء الطبي بغزة 2019-03-05 | 14:55:07

تمكن طاقم طبي بقسم جراحة الأعصاب بمجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، من إجراء عملية...

مستوطنون يستولون على منزل في البلدة القديمة بالقدس مستوطنون يستولون على منزل في البلدة القديمة بالقدس 2019-03-05 | 13:38:03

استولى مستوطنون، اليوم الثلاثاء، على عقار لعائلة مقدسية في طريق القادسية عقبة...

عودة: ريچڤ تنهج نهج رئيسها وتتاجر بالأصوات من خلال التحريض على العرب عودة: ريچڤ تنهج نهج رئيسها وتتاجر بالأصوات من خلال التحريض على العرب 2019-03-05 | 13:13:41

عقّب النائب ايمن عودة رئيس قائمة الجبهة والعربية للتغيير على دعوة وزيرة الثقافة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids شيع جمهور غفير من اهالي باقة الغربية بعد صلاة ظهر اليوم الثلاثاء جثمان الفتاة شيراز عويسات (15 عاما) الى مثواه الاخير في مقبرة المدينة.عكا تفتح ابوابها زوار مشاركين الزوار خلال عيد الاضحى المبارك تشييع جثمان المرحومة دعاء ابو شرخ اشقاء جنازة مشاركة واسعة اللد اطلاق نار معتمرون عرابة رحلة معاناة تعب انتظار ثانوية دير حنا تحتفل احتفال تخريج الفوج ال 22 من طلابها مشاركة واسعة فلسطيني طعن جندي العفولة سكين ام الفحم انقلاب سيارة شارع شفاعمرو الناصرة بئر المكسور طرق مستشفى شرطة مخدرات ماريحوانا بيت الرينة قرية ناي جاي اعتقال رجل امرأة الشرطة مدرسة الكرمة تحتفل تخريج الفوج الاول طلابها مدينة حيفا اتهام شاب محمد فايز سعدي تمويل داعش تحويل مبلغ شقيقه مصطفى الناصرة داعش سورياطحينة الامير تسويق منتجاتها خضعت لفحوصات مخبرية كانت نتائجها صالحة ايجابية مشتبه اعتقال انتحال شخصية طبيب صيدلي كفر قرع الشرطة وزارة الصحة مصرع مقتل شخص سقط عن صخرة ارتفاع 30 مترا منطقة القدس الشرطة اسعاف طلاق مسلسلات تركية زوج شمال البلاد تتابع مدبلجة المحامي مراد مفرعمخدرات اكستازي حشيش الطيبة ضبط كمية الشرطة اعتقال مشتبه
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com