فيضانات, وغرق, سيارات, في, منطقة, المثلث, الجنوبي, بسبب, الأمطار,

طواقم الانقاذ والمواطنين باشروا العمل على مساعدة العالقين علماً ان المياه تسببت بغرق بعض الشوارع.

تشهد منطقة المثلث الجنوبي مساء اليوم اجواء ماطرة وعاصفة مما ادى الى فيضانات وغرق سيارات في مدينة الطيبة ومدينة قلنسوة .

تابعونــا

الأمم المتحدة ترفض نشر "القائمة السوداء" للمستوطنات 2019-03-05 | 19:43:10 أعلنت المفوضة السامية الجديدة لحقوق الانسان بالأمم المتحدة ميشيل باشيليه عن...

النائب فريج: لبنى زعبي قدمت للمجتمع اكثر من الوزيرة المحرضة 2019-03-05 | 19:42:00 عقّب عضو الكنيست عيساوي فريج على دعوة وزيرة الثقافة ميري ريجف بإقالة مديرة...

اعتقال شاب من عرابة بشبهة سرقة سلاح مراقب سلطة حماية البيئة والاعتداء عليه 2019-03-05 | 19:33:28 جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أنه تم اعتقال شاب يبلغ من العمر 21...

وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة في ضيافة مجلس بسمة طبعون ويعد بايجاد حلول للأزواج الشابة 2019-03-05 | 17:42:13 حلّ ايلي كوهين - وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة ضيفا على قرية بسمة طبعون، حيث كان...

استطلاع انتخابي: كتلة أحزاب اليمين الإسرائيلي تحظى بالأكثرية 2019-03-05 | 17:38:44 بعد خمسة أيام من قرار النائب العام الإسرائيلي افيحاي ماندلبليت تقديم تهم لرئيس...

اللجنة القطرية تطالب ببلورة خطة إقتصادية جديدة للمجتمع العربي 2019-03-05 | 17:30:18 عقد وفد مُصَغَّر يمثل اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد,...

فيديو وصور - فيضانات في الجنوب وغرق شوارع وسيارات في بئر السبع بفعل الامطار الغزيرة 2019-03-05 | 15:50:56 تشهد منطقة جنوب البلاد منذ ساعات ظهر اليوم الثلاثاء اجواء ماطرة وعواصف . وافيد...

أطباء يستخرجون "مقصًا" من رأس طفلة بمجمع الشفاء الطبي بغزة 2019-03-05 | 14:55:07 تمكن طاقم طبي بقسم جراحة الأعصاب بمجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، من إجراء عملية...

مستوطنون يستولون على منزل في البلدة القديمة بالقدس 2019-03-05 | 13:38:03 استولى مستوطنون، اليوم الثلاثاء، على عقار لعائلة مقدسية في طريق القادسية عقبة...