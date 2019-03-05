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اللجنة القطرية تطالب ببلورة خطة إقتصادية جديدة للمجتمع العربي



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عقد وفد مُصَغَّر يمثل اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد, مساء يوم الاثنين الماضي (2019/03/04), في وزارة المالية في القدس, اجتماعاً هاماً وشاملاً مع مدير دائرة الميزانيات في وزارة المالية, شاؤول مريدور, وكبار موظفي وزارة المالية, تعرَّض الى عدة قضايا, وفي محورها العمل على استكمال تنفيذ الخطة الإقتصادية الخُماسية للمجتمع العربي, وفقاً للقرار الحكومي 922, وتذليل العقبات والمعيقات التي تحول دون تنفيذ بعض بُنود هذه الخطة, وضرورة رصد الميزانيات اللّازمة لتنفيذ بنود أُخرى, من أهمها إنشاء مناطق صناعية ومناطق تشغيل في المدن والقرى العربية, إضافة الى موضوع الأرض والمسكن, وضرورة إنشاء صندوق خاص لتطوير الأحياء المُقامة على أراضٍ خاصة, وملاءمَة شروط التسويق, لقسائم تُلائِم محتاجي السكن في المجتمع العربي.. كما استعرض وفد اللجنة القطرية بالبيِّنات عُمق التمييز الصارخ في ميزانية التربية والتعليم, وضرورة توسيع خطة الميزانية التفاضلية لتشمل جميع المدارس الثانوية العربية, الى جانب رصد الميزانيات اللّازمة للبُنى التحتية وتطوير السلطات المحلية العربية..  وطالب وفد اللجنة القطرية بضرورة بدء العمل, عبر الحوار والتعاون المُشترك, لإعداد وبلورة خطة إقتصادية شاملة ومُكَمِّلة للمجتمع العربي, تكون أكثر شمولاً من الخطة السابقة..  من جانبة أثنى مريدور على التعاون بين وزارة المالية واللجنة القطرية, في مختلف المواضيع والقضايا التي تعني المجتمع العربي في البلاد, وأشار الى أهمية توسيع الخطة الإقتصادية لتشمل مواضيع جديدة وإضافية, بعد تقييم الخطة السابقة, بإيجابياتها وسلبياتها..  وقد تمَّ الإتفاق, في نهاية الإجتماع, على عقد سلسلة إجتماعات مُوسَّعة, بحيث يبحث كل إجتماع منها موضوع مركزي, بمشاركة ممثلي مختلف المكاتب الحكومية ذات الصِّلة, نحو بلورة خطة إقتصادية جديدة وإعداد قرار حكومي جديد, بالإتفاق بين جميع الأطراف..  وهذا وضَمَّ وفد اللجنة القطرية كلّاً من : مُضَر يونس رئيس مجلس محلي عارة – عرعرة ورئيس الجنة القطرية, إدغار دكور رئيس مجلس محلي فسوطة, سليم صليبي رئيس مجلس محلي مجد الكروم, فؤاد عوض رئيس مجلس محلي المزرعة إضافة الى علاء غنطوس المستشار الإقتصادي المهني للجنة القطرية..  وفي مساء اليوم نفسه, إجتمع الوفد ذاته, بمشاركة مندوبي المركز العربي للتخطيط البديل وجمعية سيكوي, مع رئيس ومُخططة لجنة التخطيط المختصّة بالأحياء المفضلة (الفاتمال), في وزارة المالية في القدس, حيث طالب وفد اللجنة القطرية بتسريع عملية المُصادقة على الخرائط الهيكلية التي تم إيداعها في اللجنة المذكورة, وعددها 31 خريطة لمدن وقرى عربية, كما طالب الوفد بتذليل العقبات التي تحول دون المصادقة على تلك الخرائط, بشكل غير مُبرَّر, إضافة الى زيادة وتوسيع عدد هذه الخرائط, وِفقاً لإحتياجات المدن والقرى العربية..  وعرض وفد اللجنة والطاقم المهني المرافِق, ما يُسمى إقامة المشروع السكني على أراضي الطنطور في قرية جديدة – المكر, حيث عبّر الوفد عن موقفه الرافض لهذا المشروع, وعن أسباب هذا الرفض, ثم عبَّر رئيس لجنة التخطيط عن "عدم توقعه" لقوة وسِعة رفض هذا المشروع من قبل المجتمع العربي, وأكد انه يفضِّل إقامة هذا المشروع بالأتفاق والتعاون مع ممثلي المجتمع العربي وبالتنسيق معهم..!؟

اللجنة القطرية تطالب ببلورة خطة إقتصادية جديدة للمجتمع العربي




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