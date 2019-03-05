تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-05 14:55:36 الوفد المصري يجتمع بقيادة حماس |  2019-03-05 14:55:07 أطباء يستخرجون "مقصًا" من رأس طفلة بمجمع الشفاء الطبي بغزة |  2019-03-05 14:50:09 أغلى سيارة في تاريخ البشرية من بوغرت - 12 مليون دولار |  2019-03-05 14:03:24 5 قتلى وإصابة العشرات في حادث طرق أليم بمصر |  2019-03-05 14:01:45 اليابان تدعم "الأونروا" في سوريا ولبنان بـ7 ملايين دولار إضافية |  2019-03-05 13:38:03 مستوطنون يستولون على منزل في البلدة القديمة بالقدس |  2019-03-05 13:13:41 عودة: ريچڤ تنهج نهج رئيسها وتتاجر بالأصوات من خلال التحريض على العرب |  2019-03-05 12:58:34 استدعاء سائق فحماوي للتحقيق بعد ضبطه يقود ورخصته مسحوبه , فذهب للتحقيق بسيارة اخرى وضبط مجددا |  2019-03-05 12:37:11 هدم منزلين في قرية الكعبية بحجة البناء بدون ترخيص |  2019-03-05 12:33:46 تمديد اعتقال المشتبهين بالضلوع بقتل سمر خطيب من يافا |  2019-03-05 12:26:57 ثاني شخص في التاريخ يشفى من الإيدز! |  2019-03-05 11:41:10 صحيفة: الأب باولو قد يكون حيا ومحتجزا لدى داعش |  2019-03-05 10:50:51 فيديو - القاء قنبله صوتية علي بيت رئيس مجلس نحف |  2019-03-05 10:48:38 بزعم معاداة السامية.. النواب الأميركي يصوت على إدانة إلهان عمر |  2019-03-05 10:13:35 في البلاد -نحو 2.5 مليون طن من الطعام يلقى سنويا لحاويات القمامة ويقدر هذا الطعام ب 20 مليار شيكل |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

فيديو وصور - فيضانات في الجنوب وغرق شوارع وسيارات في بئر السبع بفعل الامطار الغزيرة



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



تشهد منطقة جنوب البلاد منذ ساعات ظهر اليوم الثلاثاء اجواء ماطرة وعواصف .


وافيد ان مياه الامطار تسببت بغرق شوارع وسيارات في مدينة بئر السبع مما دفع بقوات الانقاذ للتدخل وتخليص عالقين .

والة ذلك فيتوقع ان تشتد وتيرة الامطار والعواصف في الجنوب من ساعات مساء اليوم .  




كلمات متعلقة

فيديو, وصور, -, فيضانات, في, الجنوب, وغرق, شوارع, وسيارات, في, بئر, السبع, بفعل, الامطار, الغزيرة,

تابعونــا

أطباء يستخرجون "مقصًا" من رأس طفلة بمجمع الشفاء الطبي بغزة أطباء يستخرجون "مقصًا" من رأس طفلة بمجمع الشفاء الطبي بغزة 2019-03-05 | 14:55:07

تمكن طاقم طبي بقسم جراحة الأعصاب بمجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، من إجراء عملية...

مستوطنون يستولون على منزل في البلدة القديمة بالقدس مستوطنون يستولون على منزل في البلدة القديمة بالقدس 2019-03-05 | 13:38:03

استولى مستوطنون، اليوم الثلاثاء، على عقار لعائلة مقدسية في طريق القادسية عقبة...

عودة: ريچڤ تنهج نهج رئيسها وتتاجر بالأصوات من خلال التحريض على العرب عودة: ريچڤ تنهج نهج رئيسها وتتاجر بالأصوات من خلال التحريض على العرب 2019-03-05 | 13:13:41

عقّب النائب ايمن عودة رئيس قائمة الجبهة والعربية للتغيير على دعوة وزيرة الثقافة...

استدعاء سائق فحماوي للتحقيق بعد ضبطه يقود ورخصته مسحوبه , فذهب للتحقيق بسيارة اخرى وضبط مجددا استدعاء سائق فحماوي للتحقيق بعد ضبطه يقود ورخصته مسحوبه , فذهب للتحقيق بسيارة اخرى وضبط مجددا 2019-03-05 | 12:58:34

خلال جولة ميدانية للشرطة في مدينة ام الفحم تم ضبط شاب 20 عاما ورخصة السياقة مسحوبة...

هدم منزلين في قرية الكعبية بحجة البناء بدون ترخيص هدم منزلين في قرية الكعبية بحجة البناء بدون ترخيص 2019-03-05 | 12:37:11

هدمت الجرافات بحماية قوات كبيرة من الشرطة منزلين مؤهولين بالسكان في قرية الكعبية...

تمديد اعتقال المشتبهين بالضلوع بقتل سمر خطيب من يافا تمديد اعتقال المشتبهين بالضلوع بقتل سمر خطيب من يافا 2019-03-05 | 12:33:46

مددت محكمة الصلح في تل ابيب اليوم الثلاثاء اعتقال 8 مشتبهين بالضلوع بجريمة قتل...

فيديو - القاء قنبله صوتية علي بيت رئيس مجلس نحف فيديو - القاء قنبله صوتية علي بيت رئيس مجلس نحف 2019-03-05 | 10:50:51

جاء في بيان صادر عن مجلس مجلس محلي نحف صباح اليوم الثلاثاء :" مجلس نحف المحلي يعلن...

تقديم الطلبات لبرنامج زمالة رواد الديمقراطية MEPI لغاية 1/3/2019 تقديم الطلبات لبرنامج زمالة رواد الديمقراطية MEPI لغاية 1/3/2019 2019-03-05 | 10:47:22

موعد تقديم الطلبات لبرنامج زمالة رواد الديمقراطية MEPI لغاية 1/3/2019 هذا البرنامج...

في البلاد -نحو 2.5 مليون طن من الطعام يلقى سنويا لحاويات القمامة ويقدر هذا الطعام ب 20 مليار شيكل في البلاد -نحو 2.5 مليون طن من الطعام يلقى سنويا لحاويات القمامة ويقدر هذا الطعام ب 20 مليار شيكل 2019-03-05 | 10:13:35

يستدل من معطيات جديدة ان نحو مليونين ونصف مليون طن من الطعام، تلقى الى حاويات...

ضبط مسدس وذخيرة في بيت برهط واعتقال رجل وزوجته ضبط مسدس وذخيرة في بيت برهط واعتقال رجل وزوجته 2019-03-05 | 09:50:31

اعتقلت شرطة النقب رجلا يبلغ من العمر 36 عاما وزوجته 26 عاما من مدينة رهط في الجنوب...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids لائحة اتهام عرابة كفر كنا حركة اسلامية نشاط دعم مادي المرابطون المرابطين مشروع المسجد الاقصى المبارك معلمو سياقة تظاهرة خصخصة امتحانات السياقة تست تل العدس احتجاج وزارة المواصلات القدس قبالة مباني مفرق طرعان حادث طرق طاقم الشفاء 4 اصابات مشاركة واسعة ام الفحم ماستر شيف بلدية طبخ خلويات كونديتوريا مطبخ عرابة مدبنة الاطباء تحتفل تخريج 5 أطباء اسنان امتحان الدولة نداء جعابيص يوسف اضراب جبل المكبر الطفلة دهس فرار السائق لجنة اولياؤ امور طلاب شعارات مظاهرة الناصرة ساحة شهاب الدين الاسير بلال كايد نابلس فلسطيني اداري سجن جلجولية حرق اطارات مواجهات حرق اطارات مصرع سيارة اصطدام محطة الباص حافلات على شارع الشاطئ امرأة حادث طرق مروع علي تحرير بشناق عرابة مدينة توأم بنات بعد 17 عاما . رزقا عملية زراعة ثالثةعكا تفتح ابوابها زوار مشاركين الزوار خلال عيد الاضحى المبارك جبل الشيخ فتح موقع تزلج استقبال الزائرين ثلوجشرطة تحول الناصرة ثكنة عسكرية مظاهرة بيج فاشن خيالة وحدات يسام مواجهات اعتقالات حراك شبابينضال بدارنة جمهورية الهريسة الكوميدي ستاند أب عرابة مشاركة واسعة حضور عرابة ، تحويل، قرية، مدينة ، الداخلية ، وزارة ، ارييه ، درعي ، توقيع ، الى ، قرار علي عاصلة رئيس المجلس
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com