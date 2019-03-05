الوفد, المصري, يجتمع, بقيادة, حماس,

يعقد الوفد الامني المصري في هذه الاثناء اجتماع مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية وقيادة الحركة في القطاع.

وكان قد وصل الى قطاع غزة ظهر الثلاثاء الوفد الأمني المصري عبر معبر بيت حانون "ايرز"، قادما من اسرائيل بعد زيارة استمرت 3 ايام.وضم الوفد اللواء أحمد عبد الخالق مدير ملف فلسطين في المخابرات المصرية والمستشار أيمن بديع.وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية قال ان مصر تبذل جهودا كبيرة في ملف التهدئة، متوقعا ان استئناف الجهود خلال 24 ساعة.وسيلتقي الوفد قيادة حركة حماس لمتابعة ملف التهدئة التي تعطلت في الاسابيع الاخيرة.