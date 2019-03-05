تمكن طاقم طبي بقسم جراحة الأعصاب بمجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، من إجراء عملية جراحية عاجلة لطفلة تبلغ من العمر (8 سنوات)، كان قد دخل في رأسها "مقص"، واخترق الدماغ.

وقال استشاري جراحة المخ والأعصاب بالمجمع حازم كحيل إنه "تم إجراء عملية عاجلة لرفع جسم غريب "مقص" من داخل دماغ الطفلة المصابة، وكان مخترقًا لدماغها بعمق 5 سم مصاحبًا لنزيف حاد، واستمرت العملية لساعتين متواصلتين، شارك فيها فريق طبي مُتخصص ".وأكد كحيل أن حالة الطفلة الآن مُستقرة، وتخضع للعناية والرعاية الطبية في إحدى أقسام المستشفى.