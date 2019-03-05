تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-05 14:55:36 الوفد المصري يجتمع بقيادة حماس |  2019-03-05 14:55:07 أطباء يستخرجون "مقصًا" من رأس طفلة بمجمع الشفاء الطبي بغزة |  2019-03-05 14:50:09 أغلى سيارة في تاريخ البشرية من بوغرت - 12 مليون دولار |  2019-03-05 14:03:24 5 قتلى وإصابة العشرات في حادث طرق أليم بمصر |  2019-03-05 14:01:45 اليابان تدعم "الأونروا" في سوريا ولبنان بـ7 ملايين دولار إضافية |  2019-03-05 13:38:03 مستوطنون يستولون على منزل في البلدة القديمة بالقدس |  2019-03-05 13:13:41 عودة: ريچڤ تنهج نهج رئيسها وتتاجر بالأصوات من خلال التحريض على العرب |  2019-03-05 12:58:34 استدعاء سائق فحماوي للتحقيق بعد ضبطه يقود ورخصته مسحوبه , فذهب للتحقيق بسيارة اخرى وضبط مجددا |  2019-03-05 12:37:11 هدم منزلين في قرية الكعبية بحجة البناء بدون ترخيص |  2019-03-05 12:33:46 تمديد اعتقال المشتبهين بالضلوع بقتل سمر خطيب من يافا |  2019-03-05 12:26:57 ثاني شخص في التاريخ يشفى من الإيدز! |  2019-03-05 11:41:10 صحيفة: الأب باولو قد يكون حيا ومحتجزا لدى داعش |  2019-03-05 10:50:51 فيديو - القاء قنبله صوتية علي بيت رئيس مجلس نحف |  2019-03-05 10:48:38 بزعم معاداة السامية.. النواب الأميركي يصوت على إدانة إلهان عمر |  2019-03-05 10:13:35 في البلاد -نحو 2.5 مليون طن من الطعام يلقى سنويا لحاويات القمامة ويقدر هذا الطعام ب 20 مليار شيكل |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ما الذي سيجمع جورج وسوف وزياد برجي؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



مرة جديدة من المقرر أن يجتمع الفنان جورج وسوف مع الفنان زياد برجي من خلال أغنية جديدة بعد أن تعاونا سابقاً بأغنيته "بيحسدوني".



وفي التفاصيل فإن الأغنية الجديدة التي يعمل عليها زياد برجي مع جورج وسوف ستكون باللهجة المصرية وسيقوم وسوف بتسجيلها قريباً، لكن لم يتم الكشف عن اسمها حتى الآن.


يذكر ان أغنية "بيحسدوني" كان قد أطلقها الفنان جورج وسوف قبل سنوات وكانت من كلمات وألحان الفنان زياد برجي، وحققت حينها نجاحات كبيرة جداً ولا تزال تحصد نسب استماع عالية.
ما الذي سيجمع جورج وسوف وزياد برجي؟




كلمات متعلقة

ما, الذي, سيجمع, جورج, وسوف, وزياد, برجي؟,

تابعونــا

محمد عادل إمام يبحث عن ضيفة شرف لبنانية في مسلسله محمد عادل إمام يبحث عن ضيفة شرف لبنانية في مسلسله 2019-03-05 | 14:50:46

بعد ظهور الممثل المصري محمد عادل إمام مفتول العضلات في صورة الاعلان الدعائي الأول...

أحمد إبراهيم يخرج عن صمته ويرد على خبر زواجه من أنغام أحمد إبراهيم يخرج عن صمته ويرد على خبر زواجه من أنغام 2019-03-05 | 14:25:41

أرسل الموزع أحمد إبراهيم – المتزوج حديثا من المطربة أنغام – ردًا لبرنامج “MBC...

سيرين عبد النور تلعب مع ابنها كريستيانو - فيديو سيرين عبد النور تلعب مع ابنها كريستيانو - فيديو 2019-03-05 | 12:30:13

شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور متابعيها مقطع فيديو نشرته على إحدى...

هل كسرت نوال الزغبي أضلعها لتظهر نحيفة دائما؟ هل كسرت نوال الزغبي أضلعها لتظهر نحيفة دائما؟ 2019-03-05 | 10:18:43

ترردت أنباء عن خضوع الفنانة اللبنانية نوال الزغبي لعملية منذ 18 عاما قامت خلالها...

حلا الترك غاضبة من التعليقات حول برنامجها الواقعي الجديد.. وتشكتي لوالدتها حلا الترك غاضبة من التعليقات حول برنامجها الواقعي الجديد.. وتشكتي لوالدتها 2019-03-04 | 22:34:59

أعلنت حلا الترك عن غضبها من تعليقات رواد السوشيال ميديا حول برنامجها الواقعي...

بسمة بوسيل برفقة كلبھا الصغیر تغضب متابعينها بسمة بوسيل برفقة كلبھا الصغیر تغضب متابعينها 2019-03-04 | 15:50:17

أحدثت مصممة الأزياء وزوجة الفنان المصري تامر حسني بسمة بوسيل موجة غضب بين...

كيف ردّ زوج بيرين سات على خبر انفصالهما ؟ صورة كيف ردّ زوج بيرين سات على خبر انفصالهما ؟ صورة 2019-03-04 | 14:50:46

بعد ان انتشرت اخبار تفيد ان النجمة التركية بيرين سات انفصلت عن زوجها الفنان كينان...

قبر ومنكر ونكير.. تسريب فكرة برنامج رامز جلال الجديد قبر ومنكر ونكير.. تسريب فكرة برنامج رامز جلال الجديد 2019-03-04 | 14:17:59

تداولت حسابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي منشوراً قيل إنّه تسريب فكرة برنامج...

كندة علوش في أول جلسة تصوير مع ابنتها كندة علوش في أول جلسة تصوير مع ابنتها 2019-03-04 | 13:40:18

خضعت الفنانة السورية كندة علوش لأول جلسة تصوير تجمعها بابنتها “حياة” من زوجها...

معتصم النهار ينسحب من “باب الحارة”.. والسبب! معتصم النهار ينسحب من “باب الحارة”.. والسبب! 2019-03-04 | 11:48:33

بعد أن شارك الممثل السوري معتصم النهار قي مسلسل “باب الحارة” في أجزائه الثلاثة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids رهط التزام تام اضراب يوم الارض الخالد اغلاق محلات تجارية مؤسسات مدينة الدراج عنان مزهر كفر مندا أول عربي يتسلق دراجة جبال الهملايا الهند مخدرات كوكائين 24 كيلوغرام مطار بن غوريون سائحة برازيلية اعتقال مشتبه تل ابيب غرق ساب وفاة مصرع سباحة بركة نتسيرت عيليت اسعاف شرطة شواهنة 4 اشقاء يوم واحد سخنين زفاف حفل عرس جماعي مدينة مشاركة واسعة انهيار المبنى تل ابيب مصابين جثة عامل ضحايا اربعة انتشال تحت الانقاض الركام مالك خطيب سجن محكوميته كفر كنا مجيدو يدخل طبيب اسنان ثانوية طلعة عارة سالم تحتفل بتخريج الفوج 15 طلابها من مشاركة مدرسة القاء قنبلة اطلاق نار بيت مواطن عربي عكا الشرطة اصابات اضرار دون ضبط مخدرات اسلحة عمال فلسطينيين دون تصاريح تفتيش محلات قرية بلدة تل السبع اصابة شاب الطيرة مدينة اطلاق نار حادث الشرطة اسعاف تحقيق مستشفى محل أراجيل9 ضحايا عرب خلال عطلة عيد الفطر حاودث طرق قتيل غرق اصابة اطلاق نار اطلاق نار اتهام فتى قاصر بلدة كفر كنا قتل عمد عنان حكروش مصرع فتى حادث طرق انقلاب تراكتورون قرية الشبلي اصابة شرطة اسعاف عثمان شبلي مستشفىرسالة مبكية نصلي اشتاق عمري عبد الله يناديك اشتاق صوتك أمي حادث دراجة هوائية قرية كسرى
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com