ما, الذي, سيجمع, جورج, وسوف, وزياد, برجي؟,

مرة جديدة من المقرر أن يجتمع الفنان جورج وسوف مع الفنان زياد برجي من خلال أغنية جديدة بعد أن تعاونا سابقاً بأغنيته "بيحسدوني".

وفي التفاصيل فإن الأغنية الجديدة التي يعمل عليها زياد برجي مع جورج وسوف ستكون باللهجة المصرية وسيقوم وسوف بتسجيلها قريباً، لكن لم يتم الكشف عن اسمها حتى الآن.يذكر ان أغنية "بيحسدوني" كان قد أطلقها الفنان جورج وسوف قبل سنوات وكانت من كلمات وألحان الفنان زياد برجي، وحققت حينها نجاحات كبيرة جداً ولا تزال تحصد نسب استماع عالية.