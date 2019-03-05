محمد, عادل, إمام, يبحث, عن, ضيفة, شرف, لبنانية, في, مسلسله,

بعد ظهور الممثل المصري محمد عادل إمام مفتول العضلات في صورة الاعلان الدعائي الأول لمسلسله الجديد "هوجان" ، بدأ يبحث عن ضيفة شرف ممثلة لبنانية في مسلسله.

ولجأ محمد إمام الى متابعيه عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي يطلب إليهم ترشيح إحدى الممثلات من لبنان كضيفة شرف في المسلسل وعلّق قائلاً:" كنت حابب اخد رأيكم .. ترشحولي مين نجمة لبنانية شابة في جيلي تكون ضيفة شرف معايا في مسلسل هوجان ‼".يذكر أن محمد إمام يؤدي في هذا المسلسل شخصية بطل خارق، أي شخص يستطيع القيام بمهام لا يقدر عليها البشر العاديون مثل جر السيارات الثقيلة وأكل الزجاج وغيره. المسلسل من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.