أحمد, إبراهيم, يخرج, عن, صمته, ويرد, على, خبر, زواجه, من, أنغام,

أرسل الموزع أحمد إبراهيم – المتزوج حديثا من المطربة أنغام – ردًا لبرنامج “MBC Trending” على جميع ما أثير حول زواجه خلال الفترة الماضية ، مفضلا ألا يظهر أمام وسائل الإعلام احتراما لزوجته الأولى.

وقال “إبراهيم” في تصريحات نقلها البرنامج المشار إليه: “لم أتهم زوجتي وأم أولادي ياسمين عيسى بتكسير الاستوديو الخاص بي في بلاغ رسمي وإنما قدمت بلاغا ولم أتهم فيه أي شخص ، واضطراري لتقديم البلاغ راجع إلى اتصال من الجيران أبلغوني فيه أنهم سمعوا صوت خبط وتكسير في الاستوديو فاعتقدوا أن هناك عملية سرقة “.وأضاف: “من حق زوجتي أن تدخل الاستوديو وقتما تريد وأنا متأكد أنها أو أي شخص من طرفها من المستحيل أن يفعلوا شيئا مثل هذا “.وتابع: “لم أساوم زوجتي على الاستوديو المملوك لي ولها ، فالمسألة مادية بحتة وأنا مستعد لدفع أي أموال دفعتها في تأسيس الاستوديو “.واستدرك: “أما عن أسباب عدم الرد على مكالمات زوجتي وأسرتها ليس هروبا وإنما لأن الوقت غير مناسب للحديث في الموضوع ، ورغم كل شيء أنا حريص على العلاقات معهم ولم أسع للاستفزاز ولم أنشر أي صورة لي مع أنغام”.