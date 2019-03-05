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أحمد إبراهيم يخرج عن صمته ويرد على خبر زواجه من أنغام



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أرسل الموزع أحمد إبراهيم – المتزوج حديثا من المطربة أنغام – ردًا لبرنامج “MBC Trending” على جميع ما أثير حول زواجه خلال الفترة الماضية ، مفضلا ألا يظهر أمام وسائل الإعلام احتراما لزوجته الأولى.



وقال “إبراهيم” في تصريحات نقلها البرنامج المشار إليه: “لم أتهم زوجتي وأم أولادي ياسمين عيسى بتكسير الاستوديو الخاص بي في بلاغ رسمي وإنما قدمت بلاغا ولم أتهم فيه أي شخص ، واضطراري لتقديم البلاغ راجع إلى اتصال من الجيران أبلغوني فيه أنهم سمعوا صوت خبط وتكسير في الاستوديو فاعتقدوا أن هناك عملية سرقة “.
 
وأضاف: “من حق زوجتي أن تدخل الاستوديو وقتما تريد وأنا متأكد أنها أو أي شخص من طرفها من المستحيل أن يفعلوا شيئا مثل هذا “.


وتابع: “لم أساوم زوجتي على الاستوديو المملوك لي ولها ، فالمسألة مادية بحتة وأنا مستعد لدفع أي أموال دفعتها في تأسيس الاستوديو “.


واستدرك: “أما عن أسباب عدم الرد على مكالمات زوجتي وأسرتها ليس هروبا وإنما لأن الوقت غير مناسب للحديث في الموضوع ، ورغم كل شيء أنا حريص على العلاقات معهم ولم أسع للاستفزاز ولم أنشر أي صورة لي مع أنغام”.




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