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أبرز ما سيميز ساعات "آبل" القادمة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق





تعتزم شركة آبل إطلاق جيلها الخامس من ساعات "Apple Watch" بمواصفات تجعلها تحتل صدارة سوق الساعات الذكية.


وتختبر "آبل" الآن ميزة جديدة تنوي إضافتها إلى ساعاتها القادمة، وهي مراقبة معدلات نوم المستخدم، والتي ستعتمد بشكل كبير على حساسات قياس نبض القلب الموجودة في الساعة.


كما ستكون "Apple Watch-5" قادرة على وضع تشخيص متكامل لحالة قلب المستخدم، وقياس سرعة النبض وعدم انتظامه، وإنذاره في حال تسجيل أي خلل في آلية عمل القلب، ورسم مخطط بياني لعدة أشهر يصف بدقة تلك البيانات.



ومن المفترض أن تزود هذه الساعات أيضا بحساسات قادرة على قياس درجة الحرارة والرطوبة، وتحديد مستويات الضجيج، التي قد تؤثر على صحة المستخدم النفسية والجسدية، بالإضافة إلى كاميرات لإجراء مكالمات الفيديو.




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