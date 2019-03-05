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كيف تفعّل ميزة "الظلام" السرية في "فيسبوك"؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أطلق "فيسبوك" ميزة جديدة في تطبيق "مسنجر" تخفف من عبء الدردشة مع الأصدقاء لفترات طويلة.



وبدأت ميزة "الوضع المظلم" في الظهور قبل أسابيع من الموعد المحدد، ما يسمح للمستخدمين بالوصول لها عبر "تجربة مخفية ومحدودة".


ومن خلال إرسال الرمز التعبيري "هلال القمر" عبر "مسنجر"، يمكن لمستخدمي أنظمة iOS وأندرويد تحويل خلفية شاشة الدردشة إلى اللون الأسود.


وبعد إرسال "الهلال"، ستمطر شاشة الدردشة رموزا مماثلة قبل ظهور رسالة تقول: "لقد عثرت على الوضع المظلم". ثم يُطلب من المستخدمين تفعيل الميزة في الإعدادات.

وستظهر هذه الميزة رسميا في تحديث برنامج "مسنجر" خلال الأسابيع المقبلة، حيث ستكون متاحة للجميع في الإعدادات، كما تقول "فيسبوك".


ويمكن أن تكون الأداة مفيدة للمستخدمين الذين يعانون من التحديق المستمر في شاشة ساطعة، لفترات طويلة من الزمن.


وتقول شركة فيسبوك: "يوفر وضع الظلام في (مسنجر) مستوى سطوع أقل، مع الحفاظ على التباين والحيوية. وتعمل الميزة على تقليل التوهج الصادر من الهاتف".


ويمكن القول إن الميزة الجديدة هي الأحدث في إطار عدد كبير من التحديثات، التي طال انتظارها وطرحها "فيسبوك" في الأشهر الأخيرة.


وفي فبراير الماضي، أطلق "فيسبوك" خيار "إلغاء الإرسال"، الذي يمنح المستخدمين ميزة حذف الرسائل المرسلة خلال 10 دقائق، حتى بعد إرسالها.




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