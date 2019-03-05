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استعرض موقع "Pricebaba" المتخصص بشؤون التقنية شريط فيديو يظهر الجيل السابع من هواتف...
نشرت مواطنة أمريكية صورا لها وهي تحاول إنقاذ جرو من تحت سيارة بينما ترضع ابنها...
نستخدم العديد من التطبيقات دون تفكير في الأسئلة التي تطرحها علينا، بينما نجيب...
فرصة جديدة يمكن وصفها بفرصة العمر، باتت متاحة لعشاق الشوكولاتة، والأهم أنها...
انتشر مقطع فيديو جديد يوثق حادثة طريفة ونادرة، جرت بين فهد وكلب صغير في المكسيك،...
تواجه ناشطة حقوقية حكما بالسجن لـ 15 يوما وغرامة مالية بـ 1300 دولار أمريكي،...
شهدت قرية إيلنفيل التابعة لمقاطعة أولستر بولاية نيويورك في الولايات المتحدة...
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استعرضت شركة "Nimb" الروسية خاتمها الذكي المخصص لإنقاذ صاحبه في المواقف...
استعرضت "لامبورغيني" نموذجها الجديد من سيارات "Spyder" بنسخة كوبيه، يجعل منها واحدة...