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مواد غذائية على الرجال تناولها باستمرار



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن علماء من فنلندا أن تناول بيض الدجاج مفيد جدا لصحة الرجال، لذلك ينصحونهم بتناول ما لا يقل عن أربع بيضات في الأسبوع.



ويرى الأطباء أنه من المفيد للرجال تناول بيضة واحدة يوميا، لما لذلك من مفعول إيجابي في صحة الرجل عند تناول البيض بصورة دورية منتظمة.


كما أن فائدة بيض الدجاج للرجال خاصة تكمن في أنه يرافق تناوله بصورة دورية انخفاض خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 37%. إضافة إلى هذا، تأكد أن البيض هو مصدر مثالي للحصول على الكوليسترول، لأن كوليسترول البيض يؤثر إيجابيا في عضلة القلب عند الرجال.


ويشير الخبراء إلى أن الكثيرين يخافون من الكوليسترول، ولكن، يجب أن نتذكر أن جسم الإنسان يحتاج إلى توازن البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) والبروتين الدهني عالي الكثافة (HDL). كما أن البنية الجزيئية للكوليسترول الموجود في البيض مشابه لبنية هرمون التستوستيرون، لذلك، فإن تناول البيض يرفع من مستواه في جسم الرجل.


ويضيف العلماء الفنلنديون أنه مع تقدم العمر، ينخفض مستوى الهرمون الذكوري سنويا بنسبة 1-2%. ولكن، يجب الحفاظ على هذا الهرمون عند مستوى معين لضمان خصوبة الرجال ووظائفهم الجنسية ومتانة عظامهم وكتلتهم العضلية.


ووفقا للأخصائيين، فإن المواد الغذائية التي تفيد في الحفاظ على المستوى المطلوب لهرمون التستوستيرون هي:


- الزنجبيل


تؤكد نتائج الدراسات العلمية أن تناول الزنجبيل مدة ثلاثة أشهر بانتظام يرفع مستوى التستوستيرون بنسبة 17.7%.


- مواد تحتوي على عنصر الزنك، كاللحوم الحمراء والدجاج والفاصولياء والمكسرات.



- الرمان


أكدت نتائج دراسات علمية أن تناول الرمان بانتظام يمكن أن يرفع مستوى التستوستيرون بنسبة 24%.


- مواد غذائية محتوية على عنصر المغنيسيوم


إن انخفاض مستوى هذا العنصر في الجسم مرتبط بزيادة تراكم الدهون تحت الجلد، ما يكبح إنتاج التستوستيرون عند الرجال. لذلك، يجب تناول العدس والمكسرات والفاصوليا والبذور والحبوب الكاملة والخضروات الورقية والشوكولاتة لكونها غنية بهذا العنصر.


- مواد غنية بفيتامين "D"


من المواد الغذائية الغنية بهذا الفيتامين: سمك التونة، كبد البقر، سمك السردين وأسماك الرنجة.


- زيت الزيتون
ي
ساعد استخدام زيت الزيتون على زيادة تركيز هرمون "Luteinizing hormone" (هرمون منشط للجسم الأصفر تفرزه الغدة النخامية الأمامية)، يحفز خلايا الخصيتين على إفراز التستوستيرون.


- الدهون الصحية


يدخل كوليسترول الدهون الصحية المفيدة في تركيب التستوستيرون، لذلك، على الرجال تناول مواد غذائية تحتوي على نسبة من الدهون، حيث أن نقصها يسبب انخفاض مستوى التستوستيرون في الجسم.


- البصل


ترفع عصارة البصل مستوى الهرمون المنشط للجسم الأصفر، وهذا بدوره يزيد من إنتاج الخصيتين للتستوستيرون، إضافة إلى أن البصل يؤثر إيجابيا في إنتاج الحيوانات المنوية.




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