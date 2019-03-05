ردا, على, ترشيح, مورينيو.., سولاري, يشبه, الريال, بجوليا, روبرتس,

قبيل مباراة فريقه المرتقبة مع أياكس أمستردام الهولندي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، تحدث مدرب ريال مدريد سانتياغو سولاري لوسائل الإعلام، مشبها ناديه بالممثلة جوليا روبرتس.

وشبه سولاري النادي الملكي بالممثلة روبرتس عند سؤاله حول إمكانية عودة البرتغالي جوزيه مورينيو لتدريب "الميرينغي"، مؤكدا على أنه لا يشعر بالقلق منه.ونقل موقع "ماركا" عن سولاري قوله: "لهذا النادي دائما راغبون كثر به أكثر من معجبي جوليا روبرتس".وأثار المدرب الأرجنتيني عاصفة من الضحك خلال حديثه للصحفيين، عندما رد على سؤال فيما إذا كانت روبرتس هي الريال وعليها أن تختار بينه ومورينو، فأجاب "سؤال جيد... علينا أن نسألها".وتحدثت وسائل إعلام إسبانية مؤخرا عن إمكانية عودة مورينيو لتدريب الملكي، وذلك عقب خروج الفريق من بطولة كأس ملك إسبانيا، واتساع الفارق بينه ومتصدر الدوري برشلونة إلى 12 نقطة.