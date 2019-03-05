أغلى سيارة في تاريخ البشرية من بوغرت - 12 مليون دولار

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تشهد الملاعب الأوروبية اليوم وغدا 4 مباريات في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال...
تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم في الساعة الـ11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، صوب...
وجه وكيل أعمال اللاعب الويلزي غاريث بيل انتقادات لاذعة لمشجعي ريال مدريد، معتبرا...
اعتبر الكرواتي صانع ألعاب فريق ريال مدريد الإسباني، لوكا مودريتش، أنه من "شبه...
أثار الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، الجدل...
أعلن سانتياجو سولاري، المدير الفني لريال مدريد، القائمة التي ستخوض مواجهة أياكس...
ظهرت علامات الغضب على وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، خلال...
يسافر مانشستر يونايتد، لمواجهة نظيره باريس سان جيرمان، بملعب حديقة الأمراء،...
برز مشهد احتكاك قائدي ريال مدريد وبرشلونة سيرخيو راموس وليونيل ميسي في نهاية...
كشف تقرير صحفي إسباني، عن الكلمات التي وجهها لاعب ريال مدريد، لثنائي برشلونة...