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أغلى سيارة في تاريخ البشرية من بوغرت - 12 مليون دولار



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت شركة "بوغاتي" لصناعة السيارات عن أحدث منتجاتها في معرض جنيف للسيارات 2019، لكن ربما ما يثير الصدمة هو سعرها.



ففي معرض السيارات الأخير في جنيف، أعلنت شركة بوغاتي لصناعة السيارات عن سيارتها "لا فواتور نوار" التي باتت أغلى السيارات في كل العصور بسعرها الذي يزيد على 12 مليون دولار، ويصل على وجه التحديد إلى 12,452,905 دولار، وفقا لما ذكرته صحيفة إكسبرس البريطانية.


وأطلقت الشركة على سيارتها اسم "لا فواتور نوار" أو "السيارة السوداء"، وهي جديدة كليا وصنعت تقديرا لطراز "تايب 57 أس سي أتلانتيك"، التي اعتبرت أيقونة جان بوغاتي.


ويمكن وصف مظهر هذه السيارة السوداء بأنه أفضل مظهر لسيارات بوغاتي في السنوات الأخيرة مع انحناءاتها المثيرة وزواياها غير الحادة ومظهرها القوي.


ووصف رئيس الشركة ستيفن فينكلمان السيارة بأنه "التفسير الأكثر حداثة لطراز أس سي أتلانتيك" وأنها "وليمة متكاملة من الجمال".




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