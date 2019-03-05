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جدول مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تشهد الملاعب الأوروبية اليوم وغدا 4 مباريات في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.


وفيما يلي برنامج المباريات:
الثلاثاء 5 مارس (11 مساء بتوقيت مكة)

ريال مدريد # أياكس أمستردام

بوروسيا دورتموند # توتنهام

الأربعاء 6 مارس (11 مساء بتوقيت مكة)

باريس سان جيرمان # مانشستر يونايتد

بورتو # روما




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