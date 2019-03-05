جدول, مباريات, ثمن, نهائي, دوري, أبطال, أوروبا,

وفيما يلي برنامج المباريات:الثلاثاء 5 مارس (11 مساء بتوقيت مكة)ريال مدريد # أياكس أمستردامبوروسيا دورتموند # توتنهامالأربعاء 6 مارس (11 مساء بتوقيت مكة)باريس سان جيرمان # مانشستر يونايتدبورتو # روما

تشهد الملاعب الأوروبية اليوم وغدا 4 مباريات في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

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