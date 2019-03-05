5, قتلى, وإصابة, العشرات, في, حادث, طرق, أليم, بمصر,

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يعقد الوفد الامني المصري في هذه الاثناء اجتماع مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس...
أعلن الناطق الرسمي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" سامي مشعشع...
رجحت صحيفة "الوطن" السورية، أن يكون القس الإيطالي الأب باولو دالوليو الذي فقد في...
يعتزم مجلس النواب الأميركي التصويت اليوم، على مشروع قرار لإدانة التصريحات...
قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إنه إذا فكر رئيس حكومة اسرائيل...
لأول مرة نصب الجيش الأمريكي في إسرائيل منظومة ثاد (THAAD) المضادة للصواريخ...
لقي أربعة أمريكيين وطيارهم الكيني مصرعهم في تحطم مروحية كانوا يستقلونها، بعد...
اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه لا حاجة لتشكيل أي مجموعات عمل جديدة...
انحرف قطار في مصر بمحطة سيدي جابر بالإسكندرية اليوم عن القضبان فور انطلاقه من...
أفادت مراسلة RT أن كلا من السعودية والإمارات ومصر، اعترضت على بند "عدم التطبيع" مع...