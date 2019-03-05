5, قتلى, وإصابة, العشرات, في, حادث, طرق, أليم, بمصر,

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 30 آخرون في حادث على الطريق الزراعي قبل كفر الدوار بمحافظة البحيرة غرب الدلتا في مصر.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إخطارًا بانقلاب "كونتينر" بعد اصطدامه بسيارة في كفر الدوار أعلى الطريق الزراعي في الاتجاه القادم من الإسكندرية إلى القاهرة، ما أسفر عن كثافات مرورية مرتفعة.وبينت المعاينة الأولية أن عجلة القيادة اختلت في يد سائق السيارة، ما أدى إلى انحرافها وانقلابها واصطدامها بسيارة أخرى، وتم الدفع بـ15 سيارة إسعاف ونقل المصابين إلى المستشفيات.