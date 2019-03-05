تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-05 14:55:36 الوفد المصري يجتمع بقيادة حماس |  2019-03-05 14:55:07 أطباء يستخرجون "مقصًا" من رأس طفلة بمجمع الشفاء الطبي بغزة |  2019-03-05 14:50:09 أغلى سيارة في تاريخ البشرية من بوغرت - 12 مليون دولار |  2019-03-05 14:03:24 5 قتلى وإصابة العشرات في حادث طرق أليم بمصر |  2019-03-05 14:01:45 اليابان تدعم "الأونروا" في سوريا ولبنان بـ7 ملايين دولار إضافية |  2019-03-05 13:38:03 مستوطنون يستولون على منزل في البلدة القديمة بالقدس |  2019-03-05 13:13:41 عودة: ريچڤ تنهج نهج رئيسها وتتاجر بالأصوات من خلال التحريض على العرب |  2019-03-05 12:58:34 استدعاء سائق فحماوي للتحقيق بعد ضبطه يقود ورخصته مسحوبه , فذهب للتحقيق بسيارة اخرى وضبط مجددا |  2019-03-05 12:37:11 هدم منزلين في قرية الكعبية بحجة البناء بدون ترخيص |  2019-03-05 12:33:46 تمديد اعتقال المشتبهين بالضلوع بقتل سمر خطيب من يافا |  2019-03-05 12:26:57 ثاني شخص في التاريخ يشفى من الإيدز! |  2019-03-05 11:41:10 صحيفة: الأب باولو قد يكون حيا ومحتجزا لدى داعش |  2019-03-05 10:50:51 فيديو - القاء قنبله صوتية علي بيت رئيس مجلس نحف |  2019-03-05 10:48:38 بزعم معاداة السامية.. النواب الأميركي يصوت على إدانة إلهان عمر |  2019-03-05 10:13:35 في البلاد -نحو 2.5 مليون طن من الطعام يلقى سنويا لحاويات القمامة ويقدر هذا الطعام ب 20 مليار شيكل |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اليابان تدعم "الأونروا" في سوريا ولبنان بـ7 ملايين دولار إضافية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أعلن الناطق الرسمي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" سامي مشعشع أن اليابان دعمت ميزانية الوكالة بـ7 ملايين دولار إضافية، لصالح اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان.



وأوضح مشعشع، اليوم الثلاثاء، أن هذه المساهمة السخية من اليابان للاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان ستخصص للدعم الصحي، وخدمات المياه، والصرف الصحي، والنظافة، والمساعدات النقدية الطارئة، من خلال عمليات "الأونروا" في كلا البلدين.


يذكر أن هذا الدعم جاء بموجب اتفاقية تم توقيعها من قبل السفير الياباني للشؤون الفلسطينية، ممثل اليابان في فلسطين تاكيشي أوكوبو، ورئيس قسم علاقات الجهات المانحة في "الأونروا" مارك لساواوي.




كلمات متعلقة

اليابان, تدعم, "الأونروا", في, سوريا, ولبنان, بـ7, ملايين, دولار, إضافية,

تابعونــا

الوفد المصري يجتمع بقيادة حماس الوفد المصري يجتمع بقيادة حماس 2019-03-05 | 14:55:36

يعقد الوفد الامني المصري في هذه الاثناء اجتماع مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس...

5 قتلى وإصابة العشرات في حادث طرق أليم بمصر 5 قتلى وإصابة العشرات في حادث طرق أليم بمصر 2019-03-05 | 14:03:24

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 30 آخرون في حادث على الطريق الزراعي قبل كفر الدوار بمحافظة...

صحيفة: الأب باولو قد يكون حيا ومحتجزا لدى داعش صحيفة: الأب باولو قد يكون حيا ومحتجزا لدى داعش 2019-03-05 | 11:41:10

رجحت صحيفة "الوطن" السورية، أن يكون القس الإيطالي الأب باولو دالوليو الذي فقد في...

بزعم معاداة السامية.. النواب الأميركي يصوت على إدانة إلهان عمر بزعم معاداة السامية.. النواب الأميركي يصوت على إدانة إلهان عمر 2019-03-05 | 10:48:38

يعتزم مجلس النواب الأميركي التصويت اليوم، على مشروع قرار لإدانة التصريحات...

هنية لنتنياهو: أي مغامرة في غزة ستدفع ثمناً قد يطيح بك بالكامل هنية لنتنياهو: أي مغامرة في غزة ستدفع ثمناً قد يطيح بك بالكامل 2019-03-05 | 05:48:09

قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إنه إذا فكر رئيس حكومة اسرائيل...

نشر منظومة دفاعية جوية امريكية متقدمة في اسرائيل لأول مرة نشر منظومة دفاعية جوية امريكية متقدمة في اسرائيل لأول مرة 2019-03-04 | 22:27:01

لأول مرة نصب الجيش الأمريكي في إسرائيل منظومة ثاد (THAAD) المضادة للصواريخ...

مقتل 4 أمريكيين وكيني واحد بتحطم مروحية في كينيا مقتل 4 أمريكيين وكيني واحد بتحطم مروحية في كينيا 2019-03-04 | 15:50:19

لقي أربعة أمريكيين وطيارهم الكيني مصرعهم في تحطم مروحية كانوا يستقلونها، بعد...

لافروف: لا داعي لتشكيل مجموعات عمل جديدة حول سوريا لافروف: لا داعي لتشكيل مجموعات عمل جديدة حول سوريا 2019-03-04 | 15:50:12

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه لا حاجة لتشكيل أي مجموعات عمل جديدة...

مصر.. خروج قطار عن السكة في محطة بالإسكندرية مصر.. خروج قطار عن السكة في محطة بالإسكندرية 2019-03-04 | 14:55:07

انحرف قطار في مصر بمحطة سيدي جابر بالإسكندرية اليوم عن القضبان فور انطلاقه من...

ثلاث دول عربية تعترض على بند عدم التطبيع مع إسرائيل ثلاث دول عربية تعترض على بند عدم التطبيع مع إسرائيل 2019-03-04 | 14:55:18

أفادت مراسلة RT أن كلا من السعودية والإمارات ومصر، اعترضت على بند "عدم التطبيع" مع...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids انفجار عملية عبوة ناسفة القدس اصابات امر حظر نشر شرطة اصدار عامل سقط ارتفاع شاهق هرتسليا مصرع 7 طوابق طعن شابين بالغة الخطورة قلنسوة اصابة شرطة شجار جنائية اسعاف افتتاح العام الدراسي طلاب يعايد الطلاب استقبال رئيس البلدية علي سلام سعيد نفاع المحكمة تناقش تخفيض ثلث محكومية سجن عضو الكنيست المحامي ظاهر مركزية الناصرة ضبط لحوم غير صالحة القدس ابادة شاحنة تهريب الضفة اسرائيل ظروف سيئة بدون رقابة اصابات حادث طرق مروع العين مدينة الناصرة شرطة اسعاف سيارة مظاهرة مركز امام شرطة ام الفحم ضد الجريمة القتل العنف 5 اصابات بينها خطيرة انقلاب حادث طرق سيارة قرية المشهد انحدار منحدر عبير كوردوفا نصير الناصرة امريكا ترنيمة في غابة غناء هدم العراقيب قرية غير المعترف بها النقب جرافات وسط غضب الاهالي النصارة عيلوط انقطاع مياه تعلن شركة مياه الجليل تبغ حاوية ميناء حيفا محل عرابة بيعه مشتبهون اعتقالات جودة عالية مكاتب صحيفة المدينة ام الفحم تفتيش الشرطة اقتحام شرطة وحدات خاصة مستشفيات البلاد رفع درجة التأهب حالة طوارئ الاوضاع الامنية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com