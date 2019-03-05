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مستوطنون يستولون على منزل في البلدة القديمة بالقدس



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استولى مستوطنون، اليوم الثلاثاء، على عقار لعائلة مقدسية في طريق القادسية عقبة درويش، وقريب جدا من المسجد الأقصى في القدس القديمة.




وقال الاهالي سكان الحي ان المستوطنين اعتدوا بغاز الفلفل والحارق على طلبة مدارس ومواطنين تجمهروا حول العقار، فيما لا يزال التوتر سائدا في المنطقة.




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