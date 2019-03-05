عودة:, ريچڤ, تنهج, نهج, رئيسها, وتتاجر, بالأصوات, من, خلال, التحريض, على, العرب,

عقّب النائب ايمن عودة رئيس قائمة الجبهة والعربية للتغيير على دعوة وزيرة الثقافة ميري ريچڤ بإيقاف عمل السيدة لبنى زعبي مديرة الثقافة العربية في مفوضيّة خدمات الدولة في الوزارة: "يندرج تحريض ريچڤ الأرعن ضد السيّدة لبنى زعبي ضمن تطبيق مخططها لمحاربة الثقافة العربيّة وإحياء اقتراح قانونها الذي أسقطته الكنيست من خلال فرضه على ارض الواقع واستغلال منصبها لكم الأفواه".وتابع عودة: "في هذا التوقيت بالذات، ريچڤ تطبّق ما تعلّمته من رئيس حزبها اليميني نتنياهو في نهج التحريض على المواطنين العرب من أجل المكاسب الانتخابيّة. نحن نقف من وراء السيدة لبنى زعبي، مهنيًّا ووطنيًّا وموقفًا سياسيًّا، ولن نرضخ لأهواء ريچڤ وحزبها اليميني العنصري".