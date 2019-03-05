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استدعاء سائق فحماوي للتحقيق بعد ضبطه يقود ورخصته مسحوبه , فذهب للتحقيق بسيارة اخرى وضبط مجددا



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



خلال جولة ميدانية للشرطة في مدينة ام الفحم تم ضبط شاب 20 عاما ورخصة السياقة مسحوبة فصادروا سيارته لمدة 30 يوما , وتم استدعائه للتحقيق في اليوم التالي .



وفي اليوم التالي تم توقيف الشاب ذاته وهو يقود سيارة اخرى بدون رخصة في طريقه للتحقيق لدى ضابط شرطة السير في مركز الشرطة بام الفحم .


حيث تم مصادرة سيارته الثانية، وبعد التحقيق معه اطلق سراحه وتحويله للحبس المنزلي مدة 5 ايام.




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