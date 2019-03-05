استدعاء, سائق, فحماوي, للتحقيق, بعد, ضبطه, يقود, ورخصته, مسحوبه, ,, فذهب, للتحقيق, بسيارة, اخرى, وضبط, مجددا,

خلال جولة ميدانية للشرطة في مدينة ام الفحم تم ضبط شاب 20 عاما ورخصة السياقة مسحوبة فصادروا سيارته لمدة 30 يوما , وتم استدعائه للتحقيق في اليوم التالي .

وفي اليوم التالي تم توقيف الشاب ذاته وهو يقود سيارة اخرى بدون رخصة في طريقه للتحقيق لدى ضابط شرطة السير في مركز الشرطة بام الفحم .حيث تم مصادرة سيارته الثانية، وبعد التحقيق معه اطلق سراحه وتحويله للحبس المنزلي مدة 5 ايام.