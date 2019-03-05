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2019-03-05 14:01:45
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2019-03-05 13:38:03
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2019-03-05 13:13:41
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2019-03-05 12:58:34
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2019-03-05 12:37:11
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2019-03-05 12:33:46
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2019-03-05 10:13:35
في البلاد -نحو 2.5 مليون طن من الطعام يلقى سنويا لحاويات القمامة ويقدر هذا الطعام ب 20 مليار شيكل
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فيديو- المباراة الأكثر برودة في تاريخ كرة القدم
2019-03-05 12:43:35
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فيديو- المباراة الأكثر برودة في تاريخ كرة القدم
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