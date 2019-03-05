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هدم منزلين في قرية الكعبية بحجة البناء بدون ترخيص



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



هدمت الجرافات بحماية قوات كبيرة من الشرطة منزلين مؤهولين بالسكان في قرية الكعبية قرب مدينة حيفا.



وافيد  ان الهدم جاء لعدم وجود تراخيص بناء، وتم تشريد افراد العائلتين في العراء بعد هدم منزليهما.




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