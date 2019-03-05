هدم, منزلين, في, قرية, الكعبية, بحجة, البناء, بدون, ترخيص,

كلمات متعلقةهدم, منزلين, في, قرية, الكعبية, بحجة, البناء, بدون, ترخيص,
تمكن طاقم طبي بقسم جراحة الأعصاب بمجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، من إجراء عملية...
استولى مستوطنون، اليوم الثلاثاء، على عقار لعائلة مقدسية في طريق القادسية عقبة...
عقّب النائب ايمن عودة رئيس قائمة الجبهة والعربية للتغيير على دعوة وزيرة الثقافة...
خلال جولة ميدانية للشرطة في مدينة ام الفحم تم ضبط شاب 20 عاما ورخصة السياقة مسحوبة...
مددت محكمة الصلح في تل ابيب اليوم الثلاثاء اعتقال 8 مشتبهين بالضلوع بجريمة قتل...
جاء في بيان صادر عن مجلس مجلس محلي نحف صباح اليوم الثلاثاء :" مجلس نحف المحلي يعلن...
موعد تقديم الطلبات لبرنامج زمالة رواد الديمقراطية MEPI لغاية 1/3/2019 هذا البرنامج...
يستدل من معطيات جديدة ان نحو مليونين ونصف مليون طن من الطعام، تلقى الى حاويات...
اعتقلت شرطة النقب رجلا يبلغ من العمر 36 عاما وزوجته 26 عاما من مدينة رهط في الجنوب...
من المقرر ان يصل الوفد الأمني المصري اليوم الثلاثاء ، الى قطاع غزة ،بعد أسبوع على...