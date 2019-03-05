تمديد, اعتقال, المشتبهين, بالضلوع, بقتل, سمر, خطيب, من, يافا,

مددت محكمة الصلح في تل ابيب اليوم الثلاثاء اعتقال 8 مشتبهين بالضلوع بجريمة قتل سمر خطيب من يافا , حتى يوم الخميس القادم 07.03.2019،

وكانت قد اعتقلت الشرطة في منطقة المركز 8 اشخاص على خلفية جريمة قتل الشاب الام سمر خطيب 34 عاما من يافا قبل 8 اشهر .يشار إلى أنّه أمر حظر النشر سار المفعول حتّى يوم 05.03.2019 وذلك على أي من البيانات تفاصيل التحقيقات والمشتبهين.