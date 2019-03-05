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تمديد اعتقال المشتبهين بالضلوع بقتل سمر خطيب من يافا



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مددت محكمة الصلح في تل ابيب  اليوم الثلاثاء اعتقال 8 مشتبهين بالضلوع بجريمة قتل سمر خطيب من يافا , حتى يوم الخميس القادم 07.03.2019،


وكانت قد اعتقلت الشرطة في منطقة المركز 8 اشخاص  على خلفية جريمة قتل الشاب الام سمر خطيب 34 عاما من يافا قبل 8 اشهر .


يشار إلى أنّه أمر حظر النشر سار المفعول حتّى يوم 05.03.2019 وذلك على أي من البيانات تفاصيل التحقيقات والمشتبهين.




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