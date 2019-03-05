سيرين عبد النور تلعب مع ابنها كريستيانو - فيديو

شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور متابعيها مقطع فيديو نشرته على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه وهي تلعب مع ابنها كريستيانو.الفيديو مليء بالطاقة الإيجابية والحب، وهو الأمر الذي دفع بالمتابعين إلى مشاركته بشكل هائل على صفحاتهم، لدرجة أنه وبأقل من 24 ساعة تخطّت نسبة مشاهدته الـ 800 ألف مشاهدة.

وعلقت عبد النور على الفيديو قائلة: “ابني بدو ينام وبدو يلعب بنفس الوقت”.