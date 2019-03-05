ثاني, شخص, في, التاريخ, يشفى, من, الإيدز!,

يمكن أن يصبح المريض المقيم في بريطانيا الشخص الثاني في التاريخ الذي شفي تماما من فيروس نقص المناعة البشرية.

وذكرت صحيفة ديلي ميل، اليوم الثلاثاء، أن الأطباء عثروا للمريض على متبرع يمتلك حصانة فطرية ضد فيروس نقص المناعة البشرية.وساعدت عملية زراعة الخلايا الجذعية المكونة للدم من المتبرع لمريض الإيدز، على تغيير جهاز المناعة ونظامه لدى المريض بطريقة طورت مقاومته ضد المرض.وأصيب المريض اللندني الذي لم يذكر اسمه، بفيروس نقص المناعة البشرية منذ 15 عاما، وقرر زراعة الخلايا الجذعية بعد تشخيص إصابته بورم سرطاني عام 2016.وأكدت الصحيفة أن أول شخص في التاريخ شفي تماما من الإيدز هو، تيموتي راي براون، الذي أصيب بالفيروس عام 1996. وبعد 12 عاما، خضع لعملية زراعة خلايا جذعية ولم يعثر الأطباء بعد العملية بثلاث سنوات على أي أثر لفيروس نقص المناعة في دمه.