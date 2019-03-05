ثاني, شخص, في, التاريخ, يشفى, من, الإيدز!,

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لا يكفي أن تكون أحواض السباحة في الفنادق والمنتجعات أو حتى في المنازل "نظيفة" لكي...
اكتشف علماء من الدنمارك أن تناول المضادات الحيوية له علاقة بالإصابة بأمراض نفسية...
أظهرت دراسة أميركية أن من أقلعوا عن التدخين قبل عقود ربما أقل عرضة للإصابة...
أثبت علماء المركز الطبي بجامعة لوما لندا الأمريكية، أن اتباع نظام غذائي نباتي له...
توصل أخصائيو مشروع "ACS Chemical Neuroscience" إلى أن الذين يجمعون بين التدخين والكحول يسرعون...
حذرت دراسة أمريكية، من أن انقطاع النفس أثناء النوم، يزيد خطر إصابة النساء بأمراض...
كشف استطلاع للرأي عن عادات غريبة يتبعها الناس بشأن تغيير أغطية الأسرة التي...
اكتشف علماء جامعة تافتس الأمريكية أن تناول الطماطم يساعد في خفض خطر الإصابة بمرض...
مشاهدة التلفزيون لفترات طويلة مضرة بالصحة الجسدية والنفسية. دراسة بريطانية...
خلصت مراجعة بحثية إلى أن ضغط الدم لدى البالغين الذين يمارسون "اليوغا" مع تمرينات...