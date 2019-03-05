تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-05 12:37:11 هدم منزلين في قرية الكعبية بحجة البناء بدون ترخيص |  2019-03-05 12:33:46 تمديد اعتقال المشتبهين بالضلوع بقتل سمر خطيب من يافا |  2019-03-05 12:26:57 ثاني شخص في التاريخ يشفى من الإيدز! |  2019-03-05 11:41:10 صحيفة: الأب باولو قد يكون حيا ومحتجزا لدى داعش |  2019-03-05 10:50:51 فيديو - القاء قنبله صوتية علي بيت رئيس مجلس نحف |  2019-03-05 10:48:38 بزعم معاداة السامية.. النواب الأميركي يصوت على إدانة إلهان عمر |  2019-03-05 10:13:35 في البلاد -نحو 2.5 مليون طن من الطعام يلقى سنويا لحاويات القمامة ويقدر هذا الطعام ب 20 مليار شيكل |  2019-03-05 10:12:50 وكيل أعمال بيل يهاجم مشجعي الريال:عليكم تقبيل قدميه |  2019-03-05 10:09:41 احذروا أحواض السباحة.. مهما بدت نظيفة |  2019-03-05 09:50:31 ضبط مسدس وذخيرة في بيت برهط واعتقال رجل وزوجته |  2019-03-05 09:02:42 الوفد الأمني المصري يصل قطاع غزة اليوم |  2019-03-05 08:51:35 وزارة التّربية : اليوم تبدأ امتحانات النّمو والنّجاعة ( المتساف) . |  2019-03-05 08:39:17 وفاة الممثل الأمريكي لوك بيري بطل بيفرلي هيلز 90210 |  2019-03-05 08:37:22 مودريتش يعترف: نفتقد رونالدو وتعويضه "شبه مستحيل" |  2019-03-05 08:18:25 العثور على الفتى وليد سالم الحميدي (14 عامًا) من النقب بعد اختفائه |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

صحيفة: الأب باولو قد يكون حيا ومحتجزا لدى داعش



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



رجحت صحيفة "الوطن" السورية، أن يكون القس الإيطالي الأب باولو دالوليو الذي فقد في الرقة منتصف عام 2013، حيا يرزق ومحتجزا لدى تنظيم "داعش"، خلافا لما كان أعلن عنه سابقا حول إعدامه.



واستندت "الوطن" في معلوماتها على مصادر كنسية سورية، إذ قالت إن "الأخبار التي تشير إلى أن الأب دالوليو لا يزال حيا، وأنه رهينة لدى تنظيم داعش قد تكون صحيحة".


فيما نقلت مصادر سورية أخرى تأكيد منظمة "الإغاثة والمصالحة الدولية"، أن الأب دالوليو "لا يزال حيا يرزق مع رهائن آخرين لدى تنظيم داعش".



وكانت صحيفة "التايمز"، قد ذكرت أن التنظيم الإرهابي يسعى إلى التوصل لاتفاق مع قوات "قسد" لتأمين ممر آمن، واستخدم التنظيم بمفاوضاته ورقة الرهائن المختطفين، ومن بينهم الأب باولو دالوليو وصحفي بريطاني.


واختطف "داعش"، الأب باولو في يوليو 2013 في الرقة، ومنذ ذلك الحين بات مصير القس غير معروف، في ظل ورود روايات عدّة تؤكد إعدامه خلال فترة سيطرة التنظيم الإرهابي على مدينة الرقة.




كلمات متعلقة

صحيفة:, الأب, باولو, قد, يكون, حيا, ومحتجزا, لدى, داعش,

تابعونــا

بزعم معاداة السامية.. النواب الأميركي يصوت على إدانة إلهان عمر بزعم معاداة السامية.. النواب الأميركي يصوت على إدانة إلهان عمر 2019-03-05 | 10:48:38

يعتزم مجلس النواب الأميركي التصويت اليوم، على مشروع قرار لإدانة التصريحات...

هنية لنتنياهو: أي مغامرة في غزة ستدفع ثمناً قد يطيح بك بالكامل هنية لنتنياهو: أي مغامرة في غزة ستدفع ثمناً قد يطيح بك بالكامل 2019-03-05 | 05:48:09

قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إنه إذا فكر رئيس حكومة اسرائيل...

نشر منظومة دفاعية جوية امريكية متقدمة في اسرائيل لأول مرة نشر منظومة دفاعية جوية امريكية متقدمة في اسرائيل لأول مرة 2019-03-04 | 22:27:01

لأول مرة نصب الجيش الأمريكي في إسرائيل منظومة ثاد (THAAD) المضادة للصواريخ...

مقتل 4 أمريكيين وكيني واحد بتحطم مروحية في كينيا مقتل 4 أمريكيين وكيني واحد بتحطم مروحية في كينيا 2019-03-04 | 15:50:19

لقي أربعة أمريكيين وطيارهم الكيني مصرعهم في تحطم مروحية كانوا يستقلونها، بعد...

لافروف: لا داعي لتشكيل مجموعات عمل جديدة حول سوريا لافروف: لا داعي لتشكيل مجموعات عمل جديدة حول سوريا 2019-03-04 | 15:50:12

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه لا حاجة لتشكيل أي مجموعات عمل جديدة...

مصر.. خروج قطار عن السكة في محطة بالإسكندرية مصر.. خروج قطار عن السكة في محطة بالإسكندرية 2019-03-04 | 14:55:07

انحرف قطار في مصر بمحطة سيدي جابر بالإسكندرية اليوم عن القضبان فور انطلاقه من...

ثلاث دول عربية تعترض على بند عدم التطبيع مع إسرائيل ثلاث دول عربية تعترض على بند عدم التطبيع مع إسرائيل 2019-03-04 | 14:55:18

أفادت مراسلة RT أن كلا من السعودية والإمارات ومصر، اعترضت على بند "عدم التطبيع" مع...

روسيا: مستعدون لاستقبال عباس ونتنياهو لحوار دون شروط روسيا: مستعدون لاستقبال عباس ونتنياهو لحوار دون شروط 2019-03-04 | 13:40:44

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم الإثنين، إن بلاده مستعدة لاستقبال...

رسميا- واشنطن تُخفّض تمثيلها الدبلوماسي في فلسطين رسميا- واشنطن تُخفّض تمثيلها الدبلوماسي في فلسطين 2019-03-04 | 13:05:48

اعلنت وزارة الخارجية الامريكية رسميا اليوم الاثنين 4 اذار 2019، بدء واشنطن بتخفيض...

محمود عباس يستعد الى لقاء بشار الأسد في دمشق محمود عباس يستعد الى لقاء بشار الأسد في دمشق 2019-03-04 | 11:57:10

من المرتقب ان يلتقي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قريبا الرئيس السوري بشار...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids جمانة جرايسي كفر كنا غرقت تشييع جثمان حيفا ماهر شاطئ غرق حادث الشابة "هاتريك" رونالدو يقود ريال مدريد لتأهل تاريخي والاطاحة بفولفسبورجطعن الجواريش قاصرتان الرملة شابتان عربيتان شخص في المحطة المركزية للحافلات في الرملة اصابة طفيفة شرطة اسعاف طلاب كفر مندا بطيخ حلاوة قبل شرائه جهاز معهد وايزمان فحص شراء صالح عبد غره الحليم مسنو مسنات عرابة يوم المسن احتفال قرية الرامة شفاعمرو لقاء معايده طوائف الفطر السعيد المبارك مباركه مدينة عبوة حارقة محل بيع سيارات يافة الناصرة تجارة اضرار دون اصابات يوسق . ابو جامع الشيخ رهط الحركة الاسلامية الشق الشمالي اعتقال سخنين فريق اتحاد ابناء مكابي تل ابيب نصف نهائي كأس الدولة مباراة غدا الخميس ستاد حيفا لقاء جمهور اضاءة شجرة الميلاد سخنين مسيرة كشفية اجواء احتفالية عيد عملية طعن باب العامود الاقصى اطلاق نار افطار رمضان العرب محامين محامون نقابة شاكيد الوزيرة تظاهرة اهالي احتجاجاثلوج تعطيل دراسة تساقط حرفيش الجش الجرمق بيت جن قرى الجليل الاعلى لينا خلايلة فيسبوك نجوى كرم شط بحر الهوى سخنين سفينة mbcاخلاء منازل عائلتين غمرتها مياه الامطار غرق بيوت مدينة افراد شرطة شتاء
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com