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فيديو - القاء قنبله صوتية علي بيت رئيس مجلس نحف



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جاء في بيان صادر عن مجلس مجلس محلي نحف صباح اليوم الثلاثاء :" مجلس نحف المحلي يعلن عن شجبه واستنكاره الشديد للاعتداء على بيت رئيس المجلس المحلي عبد الباسط قيس من خلال القاء قنبله صوتية علي بيته.


واضاف البيان :" هذا اعتداء خطير ونعتبره اعتداء على كافة أعضاء السلطه المحليه وعلى كافة أهالي القرية.

أعضاء المجلس المحلي يعربون عن دعمهم التام لرئيس المجلس المحلي وافراد عائلته ويطلبون من الاجهزه الأمنية والشرطه بالتحقيق الجدي والمكثف للوصول الى الجناه واعتقالهم وتقديمهم للمحاكمه . نناشد الشرطه ان تضع حد لهذه الاعتداءات التي طالت مواطنين في القرية سابقا واليوم طالت رئيس المجلس.
 
أعضاء المجلس المحلي ورئيسه سيستمرون في الحفاظ على الامانه التي اودعها المواطنون لديهم وسيستمرون بالعمل من اجل ان تبقى نحف سالمه غانمه




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