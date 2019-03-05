بزعم, معاداة, السامية.., النواب, الأميركي, يصوت, على, إدانة, إلهان, عمر,

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رجحت صحيفة "الوطن" السورية، أن يكون القس الإيطالي الأب باولو دالوليو الذي فقد في...
قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إنه إذا فكر رئيس حكومة اسرائيل...
لأول مرة نصب الجيش الأمريكي في إسرائيل منظومة ثاد (THAAD) المضادة للصواريخ...
لقي أربعة أمريكيين وطيارهم الكيني مصرعهم في تحطم مروحية كانوا يستقلونها، بعد...
اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه لا حاجة لتشكيل أي مجموعات عمل جديدة...
انحرف قطار في مصر بمحطة سيدي جابر بالإسكندرية اليوم عن القضبان فور انطلاقه من...
أفادت مراسلة RT أن كلا من السعودية والإمارات ومصر، اعترضت على بند "عدم التطبيع" مع...
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم الإثنين، إن بلاده مستعدة لاستقبال...
اعلنت وزارة الخارجية الامريكية رسميا اليوم الاثنين 4 اذار 2019، بدء واشنطن بتخفيض...
من المرتقب ان يلتقي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قريبا الرئيس السوري بشار...