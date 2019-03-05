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بزعم معاداة السامية.. النواب الأميركي يصوت على إدانة إلهان عمر



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يعتزم مجلس النواب الأميركي التصويت اليوم، على مشروع قرار لإدانة التصريحات السابقة التي أدلت بها النائبة الديمقراطية المسلمة بالمجلس، إلهان عمر، بشأن دور اللوبي الإسرائيلي في السياسة الأميركية.



وذكرت مصادر إعلامية أميركية أمس أن مشروع القرار أعده نواب ديمقراطيون بمجلس النواب تتقدمهم رئيسته نانسي بيلوسي، ورئيسا لجنتي العلاقات الخارجية والعدل إليوت إنجل وجيرولد نادلر، إضافة إلى تيد ديوتش.


ويأتي مشروع القرار بعد الخطاب الذي أرسلته "رابطة مكافحة الافتراء بالحقيقة" الموالية لدولة الاحتلال إلى أعضاء الكونغرس.


وزعم مسؤولو الكونغرس الذين تحدثوا لوسائل إعلام أميركية، أن نص مشروع القرار ليس جاهزا، وأن هذا المشروع كان مطروحا على الأجندة حتى قبل إرسال الرابطة المذكورة خطابها إلى أعضاء الكونغرس الأسبوع الماضي، التي طالبت فيه بإدانة رسمية لتصريحات عمر.




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ي - الاساميه ضد العرب

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